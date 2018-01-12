Фото: obaldela.ru
Жена экс-футболиста российской сборной Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которую сняли с борта самолета компании "Аэрофлот" с двумя детьми и няней за деструктивное поведение, угрожала стюардессе тюрьмой. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на СМИ, опубликовавшие скриншоты СМС-переписки девушек.
"Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребенком вам будет грозить от двух до четырех лет лишения свободы без права работы. Вас беспокоит Следственный комитет. Заявление на вас уже на столе. Плюс нарушений не было. "Аэрофлот" также вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку. Вы сняли с борта мать с двумя детьми, майора ФСБ Аршавину Алису Александровну", — цитирует издание сообщение Казьминой.
Также сообщается, что перед снятием с рейса она предлагала одному из бортпроводников взятку в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, инцидент произошел 7 января. Жена Аршавина попыталась пересадить к себе в бизнес-класс из эконома няню. Также она открыто нарушала требования безопасности при подготовке к взлету. Подчеркивается, что в ФСБ открестились от Казьминой и заявили, что она никогда там не работала.
Напомним, Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь. Кроме этого, у Алисы остались двое детей от первого брака.
Комментарии
уеХХще силиконовое.
а зачем нам уточняют, кем работает её муж? так скоро всю родословную будут перечислять у хулиганов нарушающих общественный порядок
"Майор ФСБ" - сильно... Это ж приходит в голову такое.. И ведь много таких людей ,представляющихся и майорами и генералами. Что это ? Комплексы или патология ?
У Казьминой до первого брака какая была фамилия, кто нить знает?
такое длинное лицо, ух...
12.01.2018 12:33
- гость -
это вера в избранность данной категории людей и вседозволенности им.
надо бы еще новостей про женщин нарушающих общественный порядок и их родословные почитать может в милиции запрос сделать...
12.01.2018 12:44
- гость - Ну с верой в избранность все понятно но... понт должен иметь некое подкрепление, а кроме слов ничего нет. Зачем люди себя выставляют на посмешище ?
12.01.2018 12:44
- гость -
это вера в избранность данной категории людей и вседозволенности им.
Не совсем. Это желание примазаться к такой категории. Каждая вторая урка орет, что она из ФСБ. Потому как "я депутат" уже не прокатывает.
что-ж у Ондрейки такой вкус?
она же жаба болотная)
ну и голову ей лечить надо.
12.01.2018 12:59
- гость -
очевидно, но примазываются именно к тем кого считают особенными
фууу. какая страшная то
Геноцид Эклеров
что-ж у Ондрейки такой вкус?
она же жаба болотная)
ну и голову ей лечить надо.
И ведь с двумя детьми взял!
Наверное смотрит на Юльку Барановскую, ставшую телезвездой и кусает себе локти...а там ведь еще трое родненьких деточек!
Зачем рожать, если не можешь справиться ни с головой ни с детьми...
Поменялась бы с нянькой местами и нет проблемы, или няня не достойна лететь рядом с майором ЭФЭСБЭ?
Ну и страшна "майориха" что на рожу, что на характер. Дура набитая
Дама воспитанием не изуродована совершенно, видно, все в ноги ушло...
Ну и с адекватностью напутано немного.
Нормальные майоры ФСБ так не свинячат.
Дама, сама по себе ничего не представляющая, гнёт пальцы веером в надежде на помощь некогда знаменитого мужа, нарушая правила безопасности.
Мерзко от осознания того факта, что ей за эту выходку ничего не будет.
И обидно за настоящих офицеров, когда всякая хрень пытается примазаться.
Не знаю ситуацию, но все-таки хочется сказать, что у нас ужасное отношение к пассажирам.
2 года назад летели из Турции бизнесс был пустой, мы попросились и турецкая стюадресса нас с улыбкой пустила в бизнесс-класс. И так везде на всех рейсах, если самолет не наш с персоналом как наземным так и стюардессами договариваться можно, а у нас только и слышно: нельзя, на положено
12.01.2018 14:25
Арина
пресс-служба ФСБ официально ответила, что эта рожа никогда не имела никакого отношения к Конторе.
12.01.2018 14:30
- гость -
мадам, знаете как называется ваше поведение? а я вам скажу: хитрожопость.
какой смысл тогда авиакомпании делить места в салоне на классы эконом и бизнес? кто тогда будет платить за бизнес-класс, если можно заплатить вдвое меньше за эконом, а потом надеяться, что бизнес не выкуплен, пересесть в бизнес? а если свободных мест в бизнесе, допустим, три, а желающих пересесть из эконома, например, полсалона? жребий кидать будут? или может гладиаторские бои организовать?
вы чушь городите...
для авиакомпаний такие ваши "договоры" со стюардессами оборачиваются потерей бизнеса.
и последнее: я не знаю в каких это иностранных авиакомпаниях вам так легко позволяли пересаживаться. лично я иностранными авиакомпаниями летал 2 раза: американской Юнайтед и европейской Райан Эйр. там без оплаты ты даже чихнуть не имеешь права.
я не знаю в каких это иностранных авиакомпаниях
"Киргизские авиалинии"..))
12.01.2018 14:55
Геноцид Эклеров
Я очень рада за Вас, что Вы летаете такими уважаемыми авиакомпаниями, по-моему Вы только для этого и написали свой комментарий
Я летела Нск-Шанхай, меня пересадили сами без просьб в бизнес-класс, там единственное свободное место было , впрочем ничего особенного...
Зачем рожать детей если САМА не может поменять памперс ( и не инвалид ведь)
Геноцид Эклеров, я в курсе, что мадам самозванка, и что в серьёзных конторах таких не держат.
Грю же - за настоящих обидно.
И плохо, что эти Мароподобные особы не получают должного и доходчивого наказания.
12.01.2018 15:50
Арина
деточка. что за навязчивая идея всех наказывать?
учителем работаете?
люди деспотичные часто идут работать либо в учителя, воспитатели, либо в органы
12.01.2018 15:26
- гость -
да это местный реднек Евпаторий Коловрат беснуется и понты колотит, не обращайте на него внимания
А больше новостей нету да? Про всяких недоразвитых писать надо только да?
ну че все накинулись. в рот то можно сунуть.для того и хубы.....
деточка. что за навязчивая идея всех наказывать?
учителем работаете?
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Вы намного старше меня? Вам нравятся учительницы? Хотите об этом поговорить?
12.01.2018 17:22
Арина
Арина Радионовна, пардонь, не знали что вы выкапались