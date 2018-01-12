Фото: obaldela.ru

Жена экс-футболиста российской сборной Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которую сняли с борта самолета компании "Аэрофлот" с двумя детьми и няней за деструктивное поведение, угрожала стюардессе тюрьмой. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на СМИ, опубликовавшие скриншоты СМС-переписки девушек.

"Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребенком вам будет грозить от двух до четырех лет лишения свободы без права работы. Вас беспокоит Следственный комитет. Заявление на вас уже на столе. Плюс нарушений не было. "Аэрофлот" также вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку. Вы сняли с борта мать с двумя детьми, майора ФСБ Аршавину Алису Александровну", — цитирует издание сообщение Казьминой.

Также сообщается, что перед снятием с рейса она предлагала одному из бортпроводников взятку в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел 7 января. Жена Аршавина попыталась пересадить к себе в бизнес-класс из эконома няню. Также она открыто нарушала требования безопасности при подготовке к взлету. Подчеркивается, что в ФСБ открестились от Казьминой и заявили, что она никогда там не работала.

Напомним, Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь. Кроме этого, у Алисы остались двое детей от первого брака.