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Полиция в Рубцовске пресекла деятельность наркопритона и задержала его организатора, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Содержателем притона оказался 34-летний местный житель. В полиции уточняют, что наркозависимые собирались здесь для употребления так называемого "крокодила".
Также правоохранители обнаружили в квартире восемь посетителей притона, которые находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы по статье "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача".
В помещении полицейские нашли использованные шприцы, лекарственные препараты, приспособления для изготовления наркотиков и само наркотическое средство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Теперь содержателю притона грозит до четырех лет лишения свободы.
Комментарии
Крокодил? Его еще готовят?
Еще не все фанаты этого зелья сгнили?