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Полиция в Рубцовске пресекла деятельность наркопритона и задержала его организатора, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Содержателем притона оказался 34-летний местный житель. В полиции уточняют, что наркозависимые собирались здесь для употребления так называемого "крокодила".

Также правоохранители обнаружили в квартире восемь посетителей притона, которые находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы по статье "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача".

В помещении полицейские нашли использованные шприцы, лекарственные препараты, приспособления для изготовления наркотиков и само наркотическое средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Теперь содержателю притона грозит до четырех лет лишения свободы.