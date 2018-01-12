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Минимальная розничная цена на коньяк в текущем году может вырасти более чем на треть и составить 500 рублей за пол-литра. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгения Ахпашева.

"Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра", — отметил он.

По словам представителя Минсельхоза, на установлении новой минимальной цены настаивают производители, поскольку действующая цена (371 рубль за пол-литровую бутылку) позволяет изготавливать фальсификат, на долю которого сейчас приходится более половины рынка (60%).

Агентство напоминает, что ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что текущие минимальные цены на крепкий алкоголь фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию. Он предлагал установить минимальные цены на такие напитки, "исходя из экономических реалий, стоимости сырья и комплектующих".

13 мая прошлого года в силу вступил приказ Министерства финансов о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступал за повышение минимальной розничной цены на водку до 219 руб. Ранее минимальная розничная цена составляла 190 рублей.

Минимальная розничная цена на коньяк увеличилась с 322 до 371 рубля за бутылку.