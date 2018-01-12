Рождественские гуляния прошли в ТРЦ "Пионер" 7 января. Мероприятие традиционно состоялось на фудкорте торгового центра.

Гостей праздника ждали живая музыка, а также бармен-шоу. За музыкальное сопровождение отвечала популярная в Барнауле и за его пределами группа "ПАПАКАРЛАМАРКСА", под чьи заводные ритмы невозможно было устоять.

Владимир Суриков, участник бармен-шоу, показал настоящий класс и научил гостей делать коктейли на своем мастер-классе после выступления.

Также всех гостей ждали конкурсы и подарки от веселого ведущего.​