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Женская драка произошла в одном из сельских кафе в Горном Алтае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МВД по республике, заявление в полицию подала 34-летняя жительница села Акташ, которая отметила, что односельчанка избила ее и угрожала убийством.

Во время разбирательства правоохранители установили, что две женщины отдыхали в одном из сельских кафе. В итоге между односельчанками, которые находились в состоянии опьянения, произошла ссора.

В ходе развития конфликта 29-летняя женщина ударила потерпевшую по лицу, после чего, повалив на пол, нанесла ей несколько ударов ногами, высказывая при этом угрозу убийством.

Успокоившись, женщины разошлись по домам, а на следующий день заявительница обратилась за помощью к медикам и сообщила о произошедшем полицейским.

Вскоре подозреваемую задержали и доставили в отделение полиции. Свое поведение она пыталась оправдать состоянием алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.