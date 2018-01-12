Фото: mvd.ru
Женская драка произошла в одном из сельских кафе в Горном Алтае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в МВД по республике, заявление в полицию подала 34-летняя жительница села Акташ, которая отметила, что односельчанка избила ее и угрожала убийством.
Во время разбирательства правоохранители установили, что две женщины отдыхали в одном из сельских кафе. В итоге между односельчанками, которые находились в состоянии опьянения, произошла ссора.
В ходе развития конфликта 29-летняя женщина ударила потерпевшую по лицу, после чего, повалив на пол, нанесла ей несколько ударов ногами, высказывая при этом угрозу убийством.
Успокоившись, женщины разошлись по домам, а на следующий день заявительница обратилась за помощью к медикам и сообщила о произошедшем полицейским.
Вскоре подозреваемую задержали и доставили в отделение полиции. Свое поведение она пыталась оправдать состоянием алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Комментарии
Интересно похожи ли то что представили мужики читая "женская драка", и то что произошло в реальности.