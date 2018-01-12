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Представитель главы американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в интервью Business Insider сообщил, что летом 2017 года бизнесмен посетил секс-вечеринку в доме предпринимателя Стива Джурветсона в Калифорнии. Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее издание Vanity Fair опубликовало отрывок из еще не вышедшей книги Эмили Чанг "Бротопия". В тексте произведения говорилось, что посетители вечеринки у Джурветсона употребляли наркотики и устроили оргию.

Представитель Маска подчеркнул, что сам глава SpaceX принял мероприятие за "костюмированный корпоратив". Он добавил, что Маск провел на вечеринке несколько часов и ушел в 1:00 после разговоров с рядом предпринимателей о технологиях и управлении компаниями. "Ему показалось, что это было корпоративное мероприятие с тематическими костюмами, а не "секс-вечеринка", — цитирует агентство слова представителя предпринимателя.