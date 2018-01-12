Портал Amic.ru начинает подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. Мы регулярно будем рассказывать вам о городах, которые на целый месяц превратятся в столицы футбольного мира. Сегодня расскажем, куда сходить в Екатеринбурге, кроме футбола.

Чем известен город

Екатеринбург был основан как завод-крепость в 1723 году, в период промышленного освоения Урала и Сибири. Строительство завода осуществлялось под непосредственным руководством двух государственных деятелей: Василия Никитича Татищева – историка, географа и Георга Вильгельма де Геннина – генерал-лейтенанта, специалиста в области горного дела и металлургического производства. Завод-крепость был назван Екатеринбургом в честь покровительницы горного дела, святой великомученицы Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I.

Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе частей Старого Света – Европы и Азии. Насчитывая 1,5 миллиона жителей, он также является четвертым крупнейшим мегаполисом России.

Город стоит на границе между Европой и Азией. Разделяя два континента, он является своего рода воротами в загадочный и удивительный мир Южного Урала и бескрайней сибирской тайги. Сегодня город является одним из ведущих спортивных центров страны. Особенно хорошо там развиваются мужской и женский волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с мячом и на траве.

Как добраться

Во время чемпионата мира при условии, если у вас есть паспорт болельщика, вы можете путешествовать между городами чемпионата мира совершенно бесплатно. Правда, по железной дороге. Поэтому логичнее всего добираться до Екатеринбурга из Москвы. Расстояние между этими двумя городами составляет около 1,7 тысячи километров. Это ближайший от Барнаула город, поэтому, скорее всего, много болельщиков отправится на чемпионат мира именно туда. Из Новосибирска до столицы Урала можно добраться на самолете от 1500 рублей. Время в пути составит 2 часа 10 минут. Впрочем, летом цена на билеты вырастет. Некоторые компании уже подняли цены на июнь до 13 тысяч.

Транспортная система:

Международный аэропорт Кольцово

Международный аэропорт Кольцово – крупнейший региональный воздушный порт России. Более 30 российских и зарубежных авиакомпаний-партнеров связывают Екатеринбург более чем с 80 городами мира, а через удобные пункты пересадок – международные аэропорты-хабы – практически со всей планетой.

Справка: 8-800-1000-333

Добраться до аэропорта можно общественным транспортом: автобусы №1, 29, 67 или экспресс-электропоездом от ж/д вокзала.

Какие матчи пройдут

В Екатеринбурге пройдет четыре матча в рамках группового турнира. Игр плей-офф болельщики на Урале уже не увидят. Зато там сыграют соперники сборной России по группе А Египет и Уругвай. Пожалуй, по вывеске это самый интересный матч, который состоится на Урале. Впрочем, екатеринбургским любителям футбола в целом очень повезло. Они смогут увидеть разнообразные команды, включая мощных французов, японцев и Швецию, которая не пустила на турнир Италию.

Расписание

15 июня в 17.00 Египет — Уругвай

21 июня в 20.00 Франция — Перу

24 июня в 20.00 Япония — Сенегал

27 июня в 19.00 Мексика — Швеция.

Сколько стоят билеты

Самые дешевые билеты на стадион обойдутся вам в 1200 рублей. Средняя цена на них равняется 2700 рублей.

Стадион

Стадион для клуба "Урал" был построен еще в 1953 году, после чего арена неоднократно реставрировалась. Однако всякий раз исторический фасад стадиона оставался нетронутым, так как является объектом архитектурного наследия. В оформлении фасада трибуны были широко применены архитектурно-декоративные элементы, характерные для советского неоклассицизма, а также монументально-декоративное искусство, выраженное в использовании скульптур, вазонов и знамён. Стадион является одним из самых маленьких, где будут проходить матчи чемпионат мира. Арена вмещает 35 тысяч человек. После турнира она будет сокращена до 25 тысяч. Там будет играть команда "Урал", выступающая в Премьер-лиге.

Стадион сохранил узнаваемый исторический фасад. К чемпионату мира у стадиона появилась крыша, а также временные трибуны за воротами. Кровля выполнена в виде замкнутого круга, слегка вогнутого внутрь.

Где остановиться

Власти Екатеринбурга предлагают гостям более сотни отелей различных категорий – на любой вкус и кошелек, включая отели популярных международных операторов и экономичные хостелы. К слову, в городе их немного. Конечно, большой популярностью будут пользоваться именно хостелы. Подробную информацию можно узнать на сайте информационно-туристической службы города.

Под спортсменов зарезервирован трехзвездочный отель Tenet, расположенный по адресу: проспект Ленина, 22А. Для участников чемпионата мира будет выделено два этажа в отеле, где они могут остановиться в дни матчей ЧМ-2018 в столице Урала. Базироваться команды будут в других городах России, где также будут проведены матчи мундиаля.

Гостиницы в центре Екатеринбурга

Hyatt Regency Ekaterinburg

20-этажный отель расположен в самом центре города на набережной реки Исеть. В пяти минутах ходьбы от отеля располагается администрация города, шопинг-центры "Пассаж", "Европа" и "Успенский", станция метро, а также Ельцин-центр. В самом отеле есть несколько ресторанов и баров, спа, фитнес-центр, конгресс-холл и банкетные залы. В среднем пребывание в отеле на сутки выйдет в районе 12 000 рублей.

Атриум палас отель

Первый пятизвездочный отель Екатеринбурга, располагающийся в центре, недалеко от библиотеки Белинского, в 10 минутах ходьбы до станции метро и популярного шопинг-молла Гринвич. Буквально рядом с отелем располагается Свято-Троицкий собор. Атриум включает в себя центр международной торговли, являющийся местом для проведения различных выставок. Также здание включает в себя консульство Германии. Пребывание в сутки вам обойдется в 5 тысяч рублей.

DoubleTree by Hilton

Отель располагается на центральной улице города, но при этом в некотором удалении от станции метро и шопинг-центров. Прогулка до местного театра оперы и балета займет от 20 минут, как и до Храма на Крови, что не является критичным для любителей туризма. В пяти минутах ходьбы располагается Дворец молодежи и главный городской бассейн. Стоимость проживания — 4 тысячи рублей.

Отель "Онегин"

Располагается вблизи "Атриум палас отеля", в нескольких минутах ходьбы от торгового центра "Гринвич", Саммит-центра, станции метро и цирка. Стоимость проживания — 4 тысячи рублей.

Park Inn by Radisson

Park Inn by Radisson часто является местом проведения различных лекций и выставок. Стоимость — 3 тысячи рублей.

Где пообедать и посмотреть футбол

Более 1400 предприятий общественного питания города предлагают гостям разнообразные блюда всех частей света, а также традиционную русскую и уральскую кухню. Опять же информацию можно подробнее узнать на сайте информационно-туристической службы города. Кроме того, во время чемпионата мира будет работать много различных спортивных баров.

"Троекуровъ"

Один из самых известных городских ресторанов. Все приезжающие иностранцы первым делом идут сюда. Находится "Троекуровъ" в новом двухэтажном особняке, зовется не рестораном, а ресторацией, и заставлен псевдостаринной мебелью. Из настоящего – камин, антикварное пианино, самовары.

"Онегин"

Ресторан русской кухни, расположенный на крыше высотки.

"Пельмени клаб"

Уютное кафе, специализирующееся исключительно на пельменях. Пельмени со свининой и говядиной, с капустой, курицей, щукой и свиным салом, со сладкой репой и груздями; вареники с вишней, яблоком и корицей, редькой и семгой, а также манты, позы и равиоли также со всевозможными начинками.

"Кузня"

Кафе русской кухни, открытое при настоящей кузнице, где работает кузнец с 30-летним стажем Александр Андреевич Лысяков.

Самые популярные спортивные бары

"Аут"

Это заведение расположено по адресу: Тбилисский бульвар, 13. Забронировать столик или узнать любую интересующую информацию можно по телефону (343) 381-07-35.

"Play Off"

Данное заведение тоже имеет интересные характеристики, которые привлекают многих посетителей, любителей футбола. Бар расположен в центральной части города (ул. Репина, 22), в результате чего транспортная развязка очень удобная, независимо от того, из какого района вы будете ехать.

"Бомбардир"

Заведение пользуется популярностью, так как предлагает большое количество услуг.

Телефон: 31950000. Расположен на ул. Большакова, 90

Как передвигаться по городу

Стадион находится в самом центре города, поэтому логичнее пешком. Тем более если вы остановитесь где-то неподалеку. Также можно передвигаться на общественном транспорте или такси.

"Район" +7(343) 204-92-92

Такси "Rutaxi" 8 (343) 38-000-00

"Автолидер" 8 (343) 268-75-66

"Юнис лада" 8 (343) 222-1-222

"Сотка" 8 (343) 382-01-00 10

Где располагается фан-зона

Площадкой, утвержденной в качестве места проведения Фестиваля болельщиков FIFA в Екатеринбурге в 2018 году, стал Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. В рамках подготовки к проведению Фестиваля болельщиков FIFA на территории парка будет расширена существующая дорожно-тропиночная сеть.

Что посмотреть кроме футбола

Познакомиться с неповторимым обликом и характером Екатеринбурга позволит прогулка по центральным улицам города и посещение одного из множества городских музеев.

Театр оперы и балета

В советское время Свердловский театр оперы и балета стал одним из лучших в стране. В 1966 году получил статус академического. Дважды театр удостаивался государственных премий СССР. Здесь пели Федор Шаляпин, Александр Пирогов, Фатьма Мухтарова, Сергей Лемешев, Иван Козловский и многие другие.

Дом Севастьянова

На берегу городского пруда стоит один из красивейших старинных особняков Екатеринбурга — дом Севастьянова. Изначально здание это должно было принадлежать маркшейдеру И. Полкову, но по воле судьбы сказочный дворец оказался во владении чиновника Севастьянова, который загадочным для всех образом смог нажить немалое состояние. При советской власти в доме располагался областной совет профсоюзов, находившийся там вплоть до реставрации в 2009 году. Реконструкция здания обошлась в 1,2 миллиарда рублей и коснулась как внешнего вида, так и внутреннего убранства.

Центральный парк

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — уникальный для Екатеринбурга объект, представляющий значительную культурную ценность. Парк находится в центре города и занимает территорию 97 гектаров, из которых 70 гектаров — это зеленые насаждения.

В парке множество развлечений и более 50 аттракционов. Администрация парка уделяет большое внимание организации культурно-развлекательных программ, чтобы гарантировать всем посетителям отдых и хорошее настроение. Каждый год строятся новые павильоны, игровые площадки и другие сооружения. Парк пользуется большой популярностью у жителей Екатеринбурга.

Небоскрёб "Высоцкий" со смотровой площадкой

Самый северный небоскрёб мира был построен в Екатеринбурге зимой 2011 года и сразу стал одним из символов города. Его общая высота – 188 метров, но уже на 180-м вас ждёт смотровая площадка с великолепным видом на город. Над ней построена платформа для вертолетов и один этаж дорогих апартаментов, которые арендуются почасово.

Екатеринбургский зоопарк

Сегодня зоопарк содержит более 380 видов животных.

Улица Вайнера

Улица Вайнера, прозванная в народе Арбатом, появилась на карте города еще в 1740-х годах. Прогуливаясь по этой улице, можно увидеть много интересных скульптур, например, памятник пузатому банкиру и влюбленной парочке, коробейнику и изобретателю первого велосипеда Артамонову. А еще здесь красуется памятник Майклу Джексону, кстати, единственный во всей России.

Литературный квартал

Жители Екатеринбурга так любят читать, что организовали единственный в России "Литературный квартал". Он представляет собой уникальный парк, где объединяются несколько музеев, театров.

Набережная Рабочей молодежи

Старейшей улицей города является Набережная Рабочей Молодёжи. Ее протяженность составляет два километра. Кроме того, что здесь открывается замечательный вид на городской пруд, на набережной также есть несколько памятников архитектуры. В частности, Аркадию Гайдару.

Цирк

Ярким образцом поздней советской архитектуры является здание Екатеринбургского государственного цирка, привлекающего внимание своим необычным куполом. Цирк был открыт в 1980 году, его интерьеры украшены уральским камнем, а конструкция строения считается одной из самых сложных и удачных в Европе. Купол цирка, выполненный в форме ажурного подсвеченного шара, привлекает внимание своей легкостью и необычностью форм. Сам цирк считается одним из лучших в России, здесь выступали звезды российского и мирового циркового искусства.

Телебашня

Необычной достопримечательностью города является недостроенная и заброшенная телебашня, расположенная в центре города. Это самое высокое сооружение Екатеринбурга, достигающее отметки в 220 метров над уровнем земли, хотя проектная высота башни составляла более 360 метров.

Храм на Крови во имя Всех Святых

Был возведен в 2003 году на месте разрушенного Ипатьевского дома — месте расстрела бывшего императора Николая II, членов его семьи и ближнего круга.

Особняк Ипатьева

Был снесен в 1977 году, площадка под ним была расчищена и долгое время пустовала. В 2000 году было принято решение возвести на этом месте храм, который стал третьим Храмом на Крови, построенным в нашей стране после соборов в Угличе и Санкт-Петербурге.

Ганина Яма

Еще одной достопримечательностью города, связанной с Романовыми, является комплекс Ганина Яма — бывшая шахта рудника, в которую были сброшены тела императорской фамилии и ближнего круга. Ганина Яма расположена в Екатеринбургском пригороде, в 4 километрах от городской черты.

Ельцин-центр

Сегодня — изюминка города. Культурный и образовательный центр, посвященный современной истории России, а также личности ее первого президента – Бориса Ельцина. Заведение ведет достаточно активную деятельность: здесь есть выставочные комнаты, кинозал, аудитории для лекций и конференций, библиотека и научный парк развлечений. Центр был создан в 2008 году частично на правительственные деньги, частично – на личные средства семьи Ельциных.







