Сразу четыре московских ООО намерены побороться за право представить Алтайский край на крупной турвыставке "Интурмаркет-2018". Мероприятие пройдет в Москве с 10 по 12 марта в выставочном центре "Крокус Экспо". При этом начальный ценник контракта может снизиться с 18,089 млн рублей до 16,1 млн, следует из данных сайта госзакупок.

11 января были вскрыты конверты с заявками от претендентов. Всего на конкурс подали заявки четыре компании, все представляющие Московский регион. Это "РБС Групп" (предложило стартовую цену), "Инконнект" (18 млн рублей), "Эффективные решения" (16,1 млн рублей) и "Дизайн досье" (17,339 млн рублей). Помимо финансовой составляющей, конкурсная комиссия также будет обращать внимание на квалификацию участников и наличие необходимых ресурсов для выполнения задания.

Победитель аукциона определится до конца января. Напомним, средства будут выплачены победителю из бюджета Алтайского края.

Стенд с экспозицией региона будет занимать площадь в 800 кв. м. Индивидуальный проект разрабатывается на основе бренда "Алтайский край. Все настоящее".

Планируется, что на "Интурмаркете" будет задействовано не менее 28 человек, представляющих творческие коллективы Алтайского края, включая режиссера и членов постановочной группы. Также ожидается представление ремесленников и народных мастеров региона. Помимо этого, состоится традиционная дегустация продуктов местных производителей.

Ожидается, что в Москве будут работать и трое представителей алтайских медиа — два члена съемочной группы и журналист из информагентства.