Сразу четыре московских ООО намерены побороться за право представить Алтайский край на крупной турвыставке "Интурмаркет-2018". Мероприятие пройдет в Москве с 10 по 12 марта в выставочном центре "Крокус Экспо". При этом начальный ценник контракта может снизиться с 18,089 млн рублей до 16,1 млн, следует из данных сайта госзакупок.
11 января были вскрыты конверты с заявками от претендентов. Всего на конкурс подали заявки четыре компании, все представляющие Московский регион. Это "РБС Групп" (предложило стартовую цену), "Инконнект" (18 млн рублей), "Эффективные решения" (16,1 млн рублей) и "Дизайн досье" (17,339 млн рублей). Помимо финансовой составляющей, конкурсная комиссия также будет обращать внимание на квалификацию участников и наличие необходимых ресурсов для выполнения задания.
Победитель аукциона определится до конца января. Напомним, средства будут выплачены победителю из бюджета Алтайского края.
Стенд с экспозицией региона будет занимать площадь в 800 кв. м. Индивидуальный проект разрабатывается на основе бренда "Алтайский край. Все настоящее".
Планируется, что на "Интурмаркете" будет задействовано не менее 28 человек, представляющих творческие коллективы Алтайского края, включая режиссера и членов постановочной группы. Также ожидается представление ремесленников и народных мастеров региона. Помимо этого, состоится традиционная дегустация продуктов местных производителей.
Ожидается, что в Москве будут работать и трое представителей алтайских медиа — два члена съемочной группы и журналист из информагентства.
Комментарии
Ага) Кругом одна сплошная экономия!!! Кому вы вкручиваете????)
Алтайский край может сэкономить 2 млн на участии в московской турвыставке
...если не поедет на выставку
Ну лучше так - "Алтайский край может сэкономить 18 млн ...если не будет участвовать в московской турвыставке"
раньше, участие в турвыставке в гостином дворе было бесплатным (это во времена лужкова )), только проживание и рекламные материалы...а сейчас 18 млн...вы реально думаете, что эти самодеятельные коллективы смогут привлечь туриста? туриста, который из Москвы летает на уикэнды в европу, турцию и прочая???? тратя на это долларов 300, и тут полёт в алтайский край ))))))) смиииишно