Фото: hlams.ru
Молодая роженица выпала из окна родильного дома в Омске — женщина жива, у нее приняли роды.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 11 января около 16 часов.
"Из окна второго этажа родильного дома № 2 в городе Омске выпала 20-летняя роженица. В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает", — отмечают в СКР.
На место прибыли следователи, по факту произошедшего проводится проверка.
В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
хотела ускорить процесс?
Курила в окошко?
Виноватым окажется роддом , потому что наглухо не заколотил окошки от таких дур .
Беременная или роженица в процессе родов?