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Молодая роженица выпала из окна родильного дома в Омске — женщина жива, у нее приняли роды.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 11 января около 16 часов.

"Из окна второго этажа родильного дома № 2 в городе Омске выпала 20-летняя роженица. В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает", — отмечают в СКР.

На место прибыли следователи, по факту произошедшего проводится проверка.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.