МТС проанализировала активность своих абонентов в Алтайском крае в прошедшую новогоднюю ночь.

Как отмечают в компании, общение жителей Алтайского края неуклонно перемещается в интернет. Услышав бой курантов, они первым делом начинают отправлять сообщения в соцсетях и мессенджерах. А уже потом проверяют подарки под ёлкой и … вновь отправляют и выкладывают свежие фото. В первый час Нового года трафик LTE "скакнул" на 267% в сравнении с прошлым новым годом. В целом, новогодняя интернет-активность жителей региона выросла в 1,8 раза по сравнению с Новым годом-2017.



В ходе исследования выяснилось, что в первые 15 минут Нового года жители Алтайского края говорили по телефону в совокупности примерно 1,5 миллиона минут. В целом же они сделали на 8% больше звонков, чем год назад. Наиболее разговорчивыми оказались жители сельских районов края.



Жители края активно писали поздравления своим друзьям и родственникам — именно СМС-ка остается во многих районах края любимым способом поздравить с праздником. Всего абонентами МТС было отправлено порядка 300 тысяч SMS в новогодние сутки – это на 10% больше, чем год назад.



В первый час Нового года интернет-поздравления отправлялись в основном из Барнаула, Бийска и Рубцовска. В Барнауле наиболее активно в новогоднюю ночь общались в центре (район ул. Молодежной и пр. Красноармейского и район пр. Комсомольского и ул. Димитрова), а также в спальных районах (район ул. Северо-Западной, ул. 80 Гвардейской Дивизии и район ул. Юрина, ул. Шукшина).



Только за первый час новогодней ночи жители края использовали более 4 ТБ мобильного интернета. Этого было бы достаточно для более чем 100 лет прослушивания музыки онлайн или одного миллиона постов в Instagram.