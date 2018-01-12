Фото: vk.com/la_altay
Жительница Барнаула Мария Ермакова, пропавшая 7 января, найдена живой, сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
"Найдена, жива. Спасибо за помощь в распространении в сети", — отмечается в группе волонтеров.
Об обстоятельствах обнаружения 45-летней женщины не сообщается.
Комментарии
запой?
Хорошо рождество отметила)))
че так рано? а в старый НГ опять пропадет? опять орать искать
Та нееее, не запой)))) Просто замуж выходила в белом платье и белых сапогах))))))))
Я даже немного завидую, так много времени отмечать, это же какое здоровье нужно.
А уж обхаяли комментаторов-то как! А никто и не сомневался...
пила ЗМЕЯ
Ну никто о хорошем не написал. Может быть просто страждущим помогала.
Загудел кабак, загорелась ночь,
Зря не трать слова, нам уж не помочь.
Не сробей, юнец, наполняй стакан,
Если доживём - всё тебе отдам.
Не стесняйся, плут, обними меня,
Чтоб понять тебя, мне не надо дня.
Клоун сильно пьян, он разлил вино,
На душе тепло, впрочем, всё равно.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Сизый едкий дым правит на Руси,
В никуда меня отвезёт такси.
Утром, клоун мой, чай с тобой не пьём,
Нам ведь долго жить, после отдохнём.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Эх, мама...
Почему сразу запила? Может с мужем поругалась, ушла из дома, чтобы проучить. Жила у подруги, та ее, естественно, не выдавала, вот и начали искать. Не надо из человека алкаша делать, не зная ситуации. Не судите да не судимы будете.
Может быть просто страждущим помогала волонтерка ага
12.01.2018 15:45
- гость -
Почему сразу запила? Может с мужем поругалась, ушла из дома, чтобы проучить. Жила у подруги, та ее, естественно, не выдавала, вот и начали искать. Не надо из человека алкаша делать, не зная ситуации. Не судите да не судимы будете.
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В вашем-то варианте прям адекватно все.
12.01.2018 15:45
- гость -
Конечно. Так все делают... пусть дети/родители/родственники все вместе с отруганным мужем на ...мно изойдут от страха и неизвестности. А она пока у подруги их всех проучает((( Ещё находятся те, кто это оправдывает, жесть
Прославилась на весь край...