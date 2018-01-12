Фото: newsbel.by
Руководство федерального проекта "Трезвая Россия" обратилось в Минздрав с предложением разместить на бутылках с алкоголем в России иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на RT.
Авторы инициативы считают, что имеющейся сейчас надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. Руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что на этикетках нужно размещать фото пораженных алкоголем мозга, сердца или печени. Это станет стимулом для более бережного отношения к своему здоровью и заставит людей "как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное", добавил он.
Другим предложением стало размещение вместо страшных снимков выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя".
В профильном ведомстве изданию сообщили, что готовы изучить предложение, для этого будет изучен опыт других стран и научные данные.
Отметим, что сейчас пугающие картинки печатают на пачках сигарет. С ноября прошлого года такие изображения должны быть размещены на обеих сторонах пачки и занимать не менее половины ее площади.
Комментарии
Идиотов не сеют и не жнут, они сам родятся...
Потом предложат какахи в бутылку класть, заячий помет, он ядреный, он проймет
Так я от страшных картинок больше выпью)))
В СССР был промышленный подъем и с алкоголем никто не боролся. Потом завелся дурачок Горбачев и пошел с него развал страны и поныне тоже. Вместо того, чтобы решать реальные задачи, масса шизанутых законов. Куда умные то все делись в руководстве?
цензурных слов нет...
Во, а давайте ещё на коробках и на фантиках конфет изображать "страшный кариез", на тортах страшных жирных деток и тёток, на этикетках лимонада разлагающиеся внутренние органы, на колбасах из чего они состоят...... А лучше фото реальных производственных площадей где всё это производится и как делается, в каких условиях. Вот тогда люди не только пить бросят, но и есть будет противно, особенно детям.
12.01.2018 15:06
- гость -
хорошая идея, обжорство и сладкоешничество тоже надо истреблять
12.01.2018 15:06
- гость -
хорошая идея, обжорство и сладкоешничество тоже надо истреблять
Короче, есть где еще нашим законотворцам применить свое законотворчество
не с того начали!!! кому надо нажраться тот найдёт, а вот производство у частников забрать не мешало бы, и порядка больше будет,и деньги в казне...