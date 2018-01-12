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Руководство федерального проекта "Трезвая Россия" обратилось в Минздрав с предложением разместить на бутылках с алкоголем в России иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на RT.

Авторы инициативы считают, что имеющейся сейчас надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. Руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что на этикетках нужно размещать фото пораженных алкоголем мозга, сердца или печени. Это станет стимулом для более бережного отношения к своему здоровью и заставит людей "как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное", добавил он.

Другим предложением стало размещение вместо страшных снимков выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя".

В профильном ведомстве изданию сообщили, что готовы изучить предложение, для этого будет изучен опыт других стран и научные данные.

Отметим, что сейчас пугающие картинки печатают на пачках сигарет. С ноября прошлого года такие изображения должны быть размещены на обеих сторонах пачки и занимать не менее половины ее площади.