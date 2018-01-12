В Алтайском крае создан региональный реестр нежелательного для детей контента. Он представляет собой список сайтов, к которым необходимо оперативно ограничить доступ детей в образовательных организациях, не дожидаясь включения его в Единый федеральный реестр. Попадание в него, напомним, означает, что сайт содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Как сказано на сайте Минобрнауки Алтайского края, включение сайтов в Единый реестр занимает длительное время, блокирование же сайта из краевого реестра в школах будет проведено провайдерами, использующими данный список, в течение 1 дня после того, как эксперты признают этот сайт негативным для детей.

Очевидно, что речь идет о запрете доступа к определенным ресурсам через Wi-Fi и с компьютеров, подключенных к интернету непосредственно в учреждении. С помощью мобильных сетей возможность смотреть нежелательный контент у школьников, вероятно, останется.

Ссылку на предмет опасной информации будет рассматривать экспертный совет, в состав которого вошли специалисты краевых органов власти, педагоги, студенты вузов старших курсов.

Список также будет передаваться в уполномоченные органы для блокировки соответствующих ресурсов в установленном порядке. Подать заявку сможет любой житель Алтайского края по адресу http://ibmessages.edu22.info/ или перейдя по баннеру, расположенному на сайтах школ региона.

Стоит отметить, что данный реестр не является публичным. Доступ к нему получат только провайдеры и образовательные учреждения, осуществляющие фильтрацию самостоятельно. Сколько сайтов в него включено по состоянию на 12 января, неизвестно.

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Решение о введении "цензуры" еще в августе 2017 года приняли представители региональных и федеральных органов власти Алтайского края, в том числе ГУ МВД по Алтайскому краю, Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Роспотребнадзора, Алтайского краевого информационно-аналитического центра.