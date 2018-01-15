Ушедший 2017 год был богат на яркие события, которые обсуждали в России и, в частности, в Алтайском крае. Менялись губернаторы, Путин объявил об участии в выборах 2018 года, а в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Amic.ru кратко подводит главные итоги года Огненного Петуха в специальном проекте.
Комментарии
Осужденный на восемь лет строгого режима экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на самом деле приговорен к сроку в колонии не за двухмиллионную взятку, считает профессор НИУ ВШЭ, бывший глава экспертного управления Администрации президента РФ Симон Кордонский. По его версии, Улюкаев восстал против «правил игры», и ему этого не простили.
Кордонский на лекции в екатеринбургском «Ельцин Центре» выразил мнение, что все дело в заявлении на увольнение с министерского поста, которое написал Улюкаев.
«Из нашей власти вход — рубль, а выход — два <…> Люди не понимают, что можно пострадать за заявление на увольнение», - приводят слова Кордонского.