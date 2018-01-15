Ушедший 2017 год был богат на яркие события, которые обсуждали в России и, в частности, в Алтайском крае. Менялись губернаторы, Путин объявил об участии в выборах 2018 года, а в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Amic.ru кратко подводит главные итоги года Огненного Петуха в специальном проекте.