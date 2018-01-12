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Энергетики устранили свыше 70 порывов и замыканий на электросетях в ночь на пятницу, 12 января, в Алтайском крае. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на "Алтайэнерго".

Специалистам компании пришлось справляться с последствиями сильного ветра, который бушевал на всей территории Алтайского края. Все аварийно-восстановительные работы были завершены до рассвета.

Подчеркивается, что основной задачей персонала, с которой он успешно справился, было не допустить длительных перерывов в энергоснабжении жителей Алтайского края. Массовых отключений электричества также не было зафиксировано. Для того, чтобы жители региона ощутили последствия разгула стихии как можно меньше, применялась временная схема энергоснабжения на период проведения аварийно-восстановительных работ на основном оборудовании. "Временная схема подразумевает использование резервных ВЛ и автономных передвижных РИСЭ − резервных источников снабжения электроэнергией", — пишет канал, отмечая, что в "Алтайэнерго" 20 подобных установок.

По словам начальника Центра управления сетями филиала компании Дмитрия Красноперова, специалисты устраняли нарушения оперативно, но в сложнейших условиях. "Большинство дорог перемело, подъездные пути к линиям электропередачи и подстанциям просто исчезли под большим слоем снега. Видимость была нулевой", — рассказал он.

В течение всей ночи в филиале работал оперативный штаб, было организовано взаимодействие с правительством региона, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Сибири" и ГУ МЧС по Алтайскому краю.