Почти шесть миллиардов рублей в 2018 году составят инвестиции из бюджета Алтайского края по региональной адресной инвестиционной программе. Это на 20% выше уровня 2017 года. Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Глава региона отметил, что средства будут направлены в различные сферы. Это здравоохранение, образование, ЖКХ, спорт и культура.

Напомним, что касается сельского хозяйства, то в 2018 году объем средств на поддержку этой сферы, по предварительным данным, составит около 3,5 миллиардов рублей. На выплату погектарных субсидий предусмотрено 946 миллионов рублей.

Субсидия на повышение молочной продуктивности составит 332 миллиона рублей. На единую субсидию предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей.

Также в 2018 году будут привлечены федеральные средства по программе "Комфортные и безопасные дороги", регион получит из федерального бюджета почти 750 миллионов рублей.