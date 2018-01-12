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Школьница из Барнаула впала в кому из-за критичной дозы алкоголя. В крови у нее врачи нашли 7 промилле, при этом для взрослого уже 5 промилле считается смертельным количеством, пишет "АП" со ссылкой на "Наши новости".

Отмечается, что девочка училась на "хорошо" и "отлично". О том, что она впала в кому, мать школьницы узнала уже по телефону от доктора. Позднее ей стало известно, что ее дочь к распитию спиртных напитков склоняли одноклассницы. Также выяснилось, что девочка состоит в 20 сообществах в соцсетях, организаторы которых склоняют детей к употреблению спиртного и доводят несовершеннолетних до суицида.

С одноклассницами пострадавшей школьницы разбираются стражи порядка. В краевом психоневрологическом диспансере не отмечают особого наплыва жертв опасных групп. При этом там отмечают, что временами такие пациенты действительно появляются. Зачастую это дети со слабыми психоэмоциональными показателями, которые потеряли связь с близкими.

Для того, чтобы уберечь детей от попадания в такие группы, родителям рекомендуют установить доверительные отношения со своим чадом.