Фото: pixabay.com
Школьница из Барнаула впала в кому из-за критичной дозы алкоголя. В крови у нее врачи нашли 7 промилле, при этом для взрослого уже 5 промилле считается смертельным количеством, пишет "АП" со ссылкой на "Наши новости".
Отмечается, что девочка училась на "хорошо" и "отлично". О том, что она впала в кому, мать школьницы узнала уже по телефону от доктора. Позднее ей стало известно, что ее дочь к распитию спиртных напитков склоняли одноклассницы. Также выяснилось, что девочка состоит в 20 сообществах в соцсетях, организаторы которых склоняют детей к употреблению спиртного и доводят несовершеннолетних до суицида.
С одноклассницами пострадавшей школьницы разбираются стражи порядка. В краевом психоневрологическом диспансере не отмечают особого наплыва жертв опасных групп. При этом там отмечают, что временами такие пациенты действительно появляются. Зачастую это дети со слабыми психоэмоциональными показателями, которые потеряли связь с близкими.
Для того, чтобы уберечь детей от попадания в такие группы, родителям рекомендуют установить доверительные отношения со своим чадом.
Комментарии
Давно это 0.5 стало смертельным? ))))))))))))))))))))))))))
• 0,05 — 0,15% – легкое опьянение (начальная степень);
Разве нет?
В промилле - в 10 раз больше, чем в процентах (%).
опять сообщества суецидников
пора откывать телефон горячей линии куда дети могли бы пожаловаться на такие сообщества, а если данные подтвердятся, то должна быть награда тыщи в 2.
не 0,5, а 5
Сообщества и одноклассницы склоняли, бред какой, у девоньки мозгов нет своих ,а то что их нет виноваты родители. Воспитывать своих детей надо и прививать нужное и полезное, доказывая какой гадостью является алкоголь, а если родители дома пивас по вечерам пьют, то тут уж ничего не поделать.
2
12.01.2018 15:16
- гость -
вообще-то не в 10, а в 2
допустимый уровень алкоголя для водитлей - 0,16 мг\л, это вообще-то 0,35 промилле
Последствия влияния спиртного на человеческий организм зависят от возраста, веса и особенностей конкретного индивидуума. Хотя существует общепринятое понятие смертельной дозы алкоголя. К примеру, для взрослого человека доза 5,0 промилле будет смертельной, для подростка критическая норма приравнивается к 4,0 промилле. А вот ребенок погибнет при содержании в его крови 3,0 промилле. Имейте в виду, что за основу взято содержание в крови жидкости, имеющей крепость более 90 градусов.
Да , у детей нет мозгов в типичном для взрослого понимания . Поэтому детей нужно ВОСПИТЫВАТЬ , не просто растить , кормить, одевать , обувать , водить на кружки и в секции , а именно воспитывать - разговаривать с ними , объяснять , что хорошо , что плохо , что можно , что нельзя , ну и показывать собственным примером . Если ВЫ не объясните СВОИМ детям что такое хорошо , что такое плохо , за вас это сделает его окружение , какое на тот момент будет и не обязательно это будет приличное окружение
вообще-то не в 10, а в 2
Вообще-то в промилле в 10 раз больше, чем в ПРОЦЕНТАХ (%), а не в мг\л.
В статье речь о промилле.
О, уже исправили.
Еще может быть ошибка при заборе крови - спиртом кожу протерли.
Сообщества и одноклассницы склоняли, бред какой, у девоньки мозгов нет своих ,а то что их нет виноваты родители. Воспитывать своих детей надо и прививать нужное и полезное, доказывая какой гадостью является алкоголь, а если родители дома пивас по вечерам пьют, то тут уж ничего не поделать.
------------------
У взрослых мужиков частенько мозгов нет в отношении спиртного, а вы от школьников сознательности ждёте. Как часто мужики оправдываются, что пить не хотели, но в компании настаивали и его "буквально напоили"?
12.01.2018 15:42
- гость -
Ага, и кома от того, что кожу спиртом протерли.
12.01.2018 15:43
- гость -
Как часто мужики оправдываются, что пить не хотели, но в компании настаивали и его "буквально напоили"?
==============================
как часто вы в это верили?
2
12.01.2018 15:42
- гость -
С air = C eau * K1 * e (K2 *t) , где
C air (воздух) - концентрация алкоголя в воздухе (мг/л)
C eau (вода) – концентрация алкоголя в жидкости (г/л)
K1 – постоянная величина 0,04145
K2 – постоянная величина 0,06583
(K2 * t) – степень числа e
t- температура в градусах по Цельсию
Данную формулу можно упростить и провести расчет, используя коэффициент равный 1/2100 на который нужно умножить значение концентрации спирта в жидкости для перевода его в значение содержания спирта в воздухе. Зафиксируем температуру паров алкоголя на выдохе человека 35 градусов по Цельсию.
Например: Содержание алкоголя 0,3 г/л (0,3 промилле) в крови соответствует концентрации алкоголя в выдохе
0,3 * 1/2100 = 0,00015 г/л (или 0,15мг/л).
12.01.2018 15:47
4ugun
- гость -
Как часто мужики оправдываются, что пить не хотели, но в компании настаивали и его "буквально напоили"?
==============================
как часто вы в это верили?
---------
Да полно слабовольных мужиков, которые не могут сказать "Нет" своим слабостям.
Примерно полтора литра водки ей пришлось бы выпить, чтобы в крови было 7 промилле спирта От полторашки пива хоть удовольствие получаешь из-за его вкуса, а уж от водки - никакого приятного ощущения в процессе её глотания не остаётся, только поблевать тянет частенько...
В ВК надо пускать детей с письменного разрешения родителей. Соцсети - зло!
установить доверительные отношения со своим чадом
---
пьянству - бой!
В ВК надо пускать детей с письменного разрешения родителей
при чем тут военный комиссариат?
Вот это жранула!
"установить доверительные отношения со своим чадом"
разрешите детям бухать дома. Сколько им можно прятаться!
12.01.2018 15:22
- гость -
не 0,5, а 5
Да просто кто-то сообщения редактировать научился
не понимаю, как девчонка могла столько выжрать. ей должно было поплохеть до рвотного рефлекса как минимум после первой поллитры. фантастика.
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен (с) Бриллиантовая рука
Ага, и кома от того, что кожу спиртом протерли.
В кому впасть можно от чего угодно, и тем более от меньших литров выпитых, а на результат мог повлиять неправильный забор крови на исследование.
Если девочка учится на 4 и 5 то скока же тогда пьют троечники? И подумать страшно. А так то конечно во всем виноваты родители и учителя. Нет контакта в семье- ребёнок идет на улицу и пьёт там. Без родительского контроля и заботы. Не подготовленный учителями и школой. В сомнительной компании. Через то и претерпевает потом болезни и приключения на свою ж...всякие. А в порядочной то семье не так. В порядочной семье, сели за стол и под хорошую закуску да в закрепление полученных в школе знаний и выпили стопку- две- три. Закусили и исчо выпили. Под душевный разговор и горячие закуски можно и литр и два усугубить. И заметьте не во вред здоровью, а исключительно пользы для. И это только на одно лицо. А к концу школы, что получается? При регулярных занятиях и тренировках, подготовленный к самостоятельной жизни человек получается! Который и выпить и закусить и разговор в компании поддержать научен. Который ни в кому ни в клетку к тигру после литра падать не будет. Короче предлагаю ввести в школе уроки правильного употребления спиртосодержащих напитков с обязательными практическими занятиями, заданиями надом и обязательным включением в ЕГЭ.
18:30, а домашнее задание алкотестером проверять?
12.01.2018 17:43
- гость -
Ага, повлиял,как же)))