Фото: izvestiy-kamen.ru

Главный корпус каменской центральной районной больницы в Алтайском крае оказался обесточен из-за возгорания опоры ЛЭП, сообщают "Каменские известия".

Инцидент произошел вечером 11 января. Пожарные выехали на вызов около 19:00. Во время тушения сильные порывы ветра сдували напор воды. В итоге сотрудникам МЧС пришлось выбирать удобную позицию "по ветру".

По словам очевидцев инцидента, искры от опоры разлетались во все стороны.

В больнице же пришлось запускать резервный дизельный генератор, посредством которого были запитаны отделение реанимации и отделение интенсивной терапии.

Напомним, что непогода, разбушевавшаяся вечером 11 января и продолжавшаяся ночью 12 января, отметилась порывами на электросетях в ряде районов Алтайского края.