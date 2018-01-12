В Барнауле и Бийске сократилось число место для несогласованных митингов и пикетов. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Алтайского края. Портал Amic.ru разобрался, сколько гайд-парков потерял регион с 2012 года.
Изменения внесены в постановление администрации региона № 707 от 20 декабря 2012 года. Оно называется "Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Алтайского края".
Итак, в Барнауле теперь осталось только три места для проведения митингов:
- сквер напротив здания на ул. Титова, 9;
- территория у фонтана напротив здания на ул. Чайковского, д. 21;
- сквер у памятника жертвам политических репрессий "Прощание", пл. Свободы.
А вот эти места вычеркнуты из списка гайд-парков:
- площадь Жукова на пересечении ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР;
- территория у памятника напротив здания на ул. Новосибирской, д. 4.
В Бийске вместо четырех точек осталось три:
- площадь 9 Января, причем не вся, как раньше, а именно вдоль домов под номерами 1, 3, 4, 6;
- у здания на ул. Льнокомбинат, д. 22;
- на Петровском бульваре от пер. Кожевенного до пер. Училищного (ранее было до пер. Коммунарского).
Место у памятника В.И. Ленину в границах ул. Ленина, ул.Красноармейской, пер. Гилева вычеркнуто из списка гайд-парков.
Также было изменено место в Ребрихе. Вместо территории у здания на Советской, 1 теперь выразить общественное настроение можно перед зданием на проспекте Победы, 58-1.
В 2012 году гайд-парки были определены во всех 59 районах края. И в городах: Алейск, Белокуриха, Бийск, Барнаул, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский.
Везде по одному. По два в Новоалтайске, Змеиногорске, селах Ключи, Павловск, Поспелиха. Было пять, стало три в Барнауле. Было четыре, стало три в Бийске. Четыре в Заринске.
Всего 83 гайд-парка в Алтайском крае.
Комментарии
Работать надо, а не гайдпарковать. Одного места в городе вполне достаточно для десятка-другого бездельников.
Ещё один "работяга" отписался посреди рабочего дня.
А чем мотивировано? Или просто тупо "я так хочу"?
...на всякий случай, дело к выборам
12.01.2018 16:16
- гость -
+10000000000000000000000000000000000!!!
Нравиться мне когда один тролль другому отписывается
Я про 16:16 и 16:44. Что один что другой (а может и тот и тот один бот) бездельники пишущие про работу.
А по - русски писать можно ? Каков эквивалент понятию гайд- парк на русском ?
Выборы скоро,однако.Уж разешили бы на Михйловском,Черницком,Власихинском и Булыгино,забот совсем не будет.
12.01.2018 17:06
- гость -
Ошибаетесь! Просто у некоторых других людей мнение отличается от вашего.