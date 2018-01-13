Если вы не решили, как проведете выходные и куда отправитесь, то советуем воспользоваться нашим гидом и пройтись по самым интересным мероприятиям 13 и 14 января. Начать можно с выставки кошек "Котовстречи старого Нового года", которая откроется в 10:00 в ТК "Геомаркет" (Ленина, 154А). Зрителям и участникам организаторы обещают шоу, ринги, конкурсы, сюрпризы и поздравления, а также призовой фонд от организаторов и спонсоров выставки.

13 января в Барнауле в художественном музее (Максима Горького, 16) пройдет "День сибирского валенка". Это краевой фестиваль, который уже в четвертый раз соберет в краевой столице алтайских пимокатов, мастеров художественного войлока и всех, кто любит и носит эту теплую и удобную зимнюю обувь. Начнется мероприятие в 10:00. Здесь состоится торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса на лучшее изделие из войлока. А каждый желающий сможет приобщиться к увлекательному творческому процессу валяния на мастер-классах по изготовлению войлочных сувениров. Завершится фестиваль праздничным гуляньем "В Васильев вечер" — традиционной святочной вечеркой с участием фольклорного ансамбля "Стрела".

В 12:00 в субботу состоится открытие фотовыставки "Тигирекский заповедник – Земля жизни". Она посвящена Дню заповедников и национальных парков, который отмечается в России 11 января. В экспозицию вошли 18 фоторабот. Представители Алтайского краевого отделения Русского географического общества расскажут о становлении заповедной системы в России и покажут панорамные снимки "Алтайский край 360°".

В филармонии в 17:00 можно будет побывать на концерте, посвященном Фрэнку Синатре. На сцену выйдет Симфонический оркестр, дирижер и заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ермошкин, а также солист Андрей Иноземцев.

В музкомедии в 17:00 покажут спектакль "Черевички, или Ночь перед Рождеством", а в театре драмы в 17:30 — "Квадратуру круга".

Новосибирский театр La Pushkin в 17:30 покажет спектакль "Люби меня", автором которого стал режиссер и хореограф Олег Жуковский. Как анонсируют в театре, эту постановку можно назвать антологией семейной жизни. А среди жанров заявляют драму, фарс, танец, пантомиму, клоунаду, кабуки, мюзикл, неофолк и даже постпанк — в общем, чтобы понять, нужно увидеть своими глазами.

Гастролеров на своей сцене принимает теАRTральная площадка "Спичка" (Ползунова, 37). Зрителей будет ждать 50 анекдотов и коротких историй с резким поворотом сюжета в финале.

Подробности в группе теАRТральной площадки "СПИЧКА".

В клубах "Опера", "Фараон" и Hairy Lemon Pub можно будет встреть и проводить старый Новый год и отдохнуть на шумной вечеринке.

В воскресенье в филармонии выступят Гия Дзагнидзе и "Modern Blues Band". В их репертуар входят оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соула и рока, а также авторские композиции, созданные в лучших традициях джаза и рок-музыки.

Концерт начнется в 18:00.

В театре драмы в 17:30 можно будет посмотреть спектакль "Два ангела, четыре человека"

Кроме того, на выходных стоит посетить кинотеатр. На большой экран вышло несколько новых американских фильмов, среди которых две комедии "Все только начинается" и "Кто наш папа, чувак?", драма о принцессе покера "Большая игра" и ужасы "Бойся своих желаний" и "Сламбер: Лабиринты сна". Также среди кинопремьер индийская картина "Бахубали: Рождение легенды".

Из российских картин стоит посмотреть "Движение вверх", в прокате картина будет до 13 января. Лента рассказывает историю выигрыша сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

С детьми можно сходить на "МУЛЬТ в кино. Выпуск №66. Новогодние каникулы", а также на спектакль "Дюймовочка", который покажут в музкомедии в 11:00.