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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил нижней палате федерального парламента отменить статью 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Сегодня я внес на рассмотрение Госдумы закон об отмене 282-й статьи УК РФ. Это самая опасная статья нашего законодательства, потому что под нее можно подвести практически любого человека за любое высказывание о начальстве, о чиновниках, полиции, соседе, каком-то происшествии, да о чем угодно – было бы желание", — сообщается в Telegram-канале лидера ЛДПР.

По словам Жириновского, сегодня в основном по данной статье УК РФ "сидят русские за шутку или неосторожный комментарий в социальных сетях, за критику власти".

Также партийный лидер подчеркнул, что опасность попасть под преследование по данной статье касается очень многих.

"Например, покритиковали управляющую компанию за то, что она у вас плохо дом обслуживает, а вам скажут, что вы вызываете социальную ненависть к работникам ЖКХ. И придется бегать по судам, оправдываться", — резюмируется в сообщении Telegram-канала Жириновского.