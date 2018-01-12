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Российский бизнесмен впервые в стране купил электростанцию для майнинга криптовалют. Об этом в пятницу, 12 января, пишет "Коммерсант".
Частный инвестор Алексей Колесник приобрел у "Т Плюс" Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии. На их основе он планирует создать дата-центр и майнинговую ферму, уточняет издание.
"В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг", – цитирует газета слова бизнесмена.
Издание напоминает, что в ноябре прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов предложил построить в РФ город для добычи криптовалюты.
Депутат посчитал, что подобный город должен появиться в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. По словам Чернышова, добыча криптовалюты еще не закреплена законодательно, однако это нужно исправить после строительства города.
Комментарии
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