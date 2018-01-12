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Новогодний праздник от ИСК "Союз": дог-шоу-2018 и IPhone X в подарок

, ИА "Амител"
Подарков в мешке Деда Мороза хватило на всех гостей праздника

Инвестиционно-строительная компания "Союз" в канун нового, 2018 года провела сразу два праздничных мероприятия – "Дог-шоу-2018" и розыгрыш современных смартфонов IPHONE X среди покупателей квартир в жилых комплексах застройщика "Времена года" и "АдмиралЪ".

Местом проведения тематического новогоднего праздника стала одна из игровых площадок "Союза" в квартале "Времена года", где организатор нарядил елку и представил большую развлекательную программу. Интересно, что здесь была подготовлена тематическая фотозона – на радость маленьким жителям и их родителям более десяти различных пород собак, как символ года, украсили собой множество совместных с гостями праздника фотографий. Также на "Дог-шоу" присутствовал и главный сказочный гость Дедушка Мороз — подарков в его мешке хватило на всех!

Как рассказали представители ИСК "Союз", это не первый дворовый праздник в Барнауле, который был организован для жителей квартала "Времена года" и при этом имел большой охват в социальных сетях.

Еще одно предновогоднее мероприятие состоялось в декабре в спортивном зале ИСК "Союз". Здесь прошло вручение новых смартфонов среди победивших в объявленной ранее акции "IPHONE X в подарок".  Гости праздника стали зрителями незабываемого яркого шоу, получили не только приятные подарки, но также массу положительных эмоций и яркие впечатления.

Представители строительной компании отмечают, что подобные развлекательные мероприятия стали уже доброй традицией, которая продолжится и в наступившем 2018 году.

Офис продаж ИСК "Союз":
г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 95
тел. 8 (3852) 58-10-58
Сайт компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2018 17:17
Энергетиков 4

Спасибо большое! Были всей семьей!!

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12.01.2018 18:47
соседка

хорошо я рядом живу , все праздники посещаем с ребенком! молодцы Союз! Вот не сориентировалась, я раньше...

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