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Четверо злоумышленников в масках-балаклавах с автоматами насильно посадили генерального директора компании и еще одного мужчину в авто, отвезли их в промзону на северо-востоке российской столицы, избили, а затем отобрали 2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел около 22:30 четверга, 11 января. Бандиты подъехали к дому на улице Молодцова на машине Honda Accord, начали угрожать мужчинам "предметами, похожими на автоматы", посадили их в машину и уехали.

Спустя 50 минут в районе промзоны злоумышленники причинили потерпевшим телесные повреждения и открыто похитили у них деньги, а затем скрылись.

По словам собеседника агентства, в данный момент ведется розыск бандитов.