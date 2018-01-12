Фото: barnaul.org
Последствия урагана в Барнауле в ночь на 12 января ликвидировали более 100 единиц спецтехники, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
В мэрии уточняют, что на дорогах Барнаула работало 119 спецмашин.
"Вывезено около трех тысяч тонн снега. Дорожники работали на расчистке городских магистралей с 20:00 предыдущего вечера до 8:00 часов утра. Без перерыва между сменами на дежурство заступили дневные бригады", — добавляют в администрации.
Напомним, что шквалистый ветер в краевой столице бушевал с вечера 11 января. В результате разгула стихии в городе были зафиксированы случаи падения слабозакрепленных конструкций.
Комментарии
Откуда, снега то мало было, один ветер? Приписки?
Разве снег измеряется в тоннах? Всегда думал, что в метрах кубических...
Ахахаа) был просто ветер - никакого снега не было, я даже возле гаража не очищал лопатой, было чисто. Опять деньги скомуниздили
Обрадовались))) А то почитай всю зиму пилить было нечего, поди уже все локти себе поискусали, ожидаючи такого момента.
его во всем крае столько не выпало
выпало-не выпало, а деньги тю-тю
Где они снег взяли ??? Откуда ??? Его всю зиму не было !!! Вчера только ветер был !
снега было немного, но он был ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛЫМ!
всю улицу подмели чтоб трактор со снегом сфотать
Вес 1 куб.м снега в зависимости от его плотности равен:
- сухого пушистого свежевыпавшего – 30-60 кг;
- мокрого свежевыпавшего – 60-150 кг;
- осевшего свежевыпавшего – 200-300 кг;
- снега метелевого (ветрового) переноса – 200-300 кг;
- осевшего сухого старого снега – 300-500 кг;
Пусть в машину входит 2-3 тонны, было тысяча машино-ездок.
Кучу откуда-то нагребли, а вокруг даже там, где ходят пешеходы, снега нет. Воруют денежки, воруют. Вот долепит губернатор пельмени, приедет, по рукам вам как даст, будете знать, и придётся вам делиться.
Грузовик стоит на дороге,где чуть мокрой грязи.
11 песок с солью ночью насыпали вот и получились 3 тысячи тонн