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Последствия урагана в Барнауле в ночь на 12 января ликвидировали более 100 единиц спецтехники, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

В мэрии уточняют, что на дорогах Барнаула работало 119 спецмашин.

"Вывезено около трех тысяч тонн снега. Дорожники работали на расчистке городских магистралей с 20:00 предыдущего вечера до 8:00 часов утра. Без перерыва между сменами на дежурство заступили дневные бригады", — добавляют в администрации.

Напомним, что шквалистый ветер в краевой столице бушевал с вечера 11 января. В результате разгула стихии в городе были зафиксированы случаи падения слабозакрепленных конструкций.