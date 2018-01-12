Накануне Дня российской печати губернатор Алтайского края Александр Карлин наградил журналистов, победивших в губернаторском конкурсе. В числе победителей — коллектив ИА "Амител" с проектом "Алтайский край: туда и обратно", посвященным 80-летию региона. Кроме этого, коллектив редакции получил благодарственное письмо от Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Мероприятие прошло 12 января в барнаульском концертном зале "Сибирь". Поздравляя журналистов с праздником, губернатор отметил, что о его уважении к представителям этой сферы деятельности говорит тот факт, что сегодня, 12 января, не он принимает поздравления с профессиональным праздником (12 января — День прокуратуры РФ. А губернатор Алтайского края в прошлом прокурор — прим. редакции), а сам поздравляет других за сутки до их праздника (официально День российской печати отмечается 13 января — прим. редакции).

Губернатор подчеркнул, что представители власти края и лично он высоко ценят работу журналистов, и отметил, что такая "соработа" помогает вовремя вскрывать и решать проблемы, которых сегодня еще достаточно в регионе.

Александр Карлин отметил, что в крае сегодня работает около 350 СМИ, в том числе 72 районки. "Это наш золотой запас, мы ими дорожим и будем всячески сберегать, охранять и помогать", — пообещал губернатор.

Кроме победителей большого журналистского конкурса губернатор вручил награды сотрудникам СМИ, внесшим большой вклад в развитие медийной сферы региона и края в целом.