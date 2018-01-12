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Минск не собирается налаживать связи с Европейским союзом в ущерб России. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Он отметил, что страна развивает торгово-экономические и политические отношения с ЕС, подчеркивая: "Мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России — или против, или в ущерб России". Текст интервью министра агентству опубликован на сайте белорусского МИД.

Министр добавил, что Белоруссия может выжить лишь за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.

"Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом — такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации", — цитирует агентство слова Макея.

Кроме этого, белорусский министр призвал РФ и ЕС уходить от жесткой риторики.

Он напомнил, что на саммите Восточного партнерства, который прошел в Брюсселе в ноябре 2017 года, Белоруссия "четко заявила, что не допустит никаких антироссийских положений в заключительной декларации этого саммита".

В заключение министр добавил, что Минск считает Москву первостепенным стратегическим партнером во всех сферах.