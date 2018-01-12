Фото: youtube.com

NASA разместило на своем YouTube-канале ролик "полета" сквозь Туманность Ориона, яркость которой можно увидеть из любой точки планеты. Об этом пишет РИА "Новости".

В ходе создания проекта использовались данные, которые были собраны спутниками "Хаббл" и "Спитцер", производящими наблюдение в инфракрасном диапазоне. Специалисты сопоставили два изображения, а также сделали рисунок объемным, таким образом показав космический объект "изнутри".

Агентство напоминает, что Туманность Ориона является самой яркой диффузной туманностью, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии порядка 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.