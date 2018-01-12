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Динамика среднедушевых доходов в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2017 года опередила общероссийский показатель.

"В 2017 году отмечена положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. За 11 месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 4,7% (по России – на 2,9%)", — сообщили в Минэкономразвития региона.

Также в ведомстве отмечают, что среднемесячный размер заработной платы за 10 месяцев 2017 года увеличился к 10 месяцам 2016 года на 6,9%, а в реальном выражении – на 2,8%.

При этом отметим, что в абсолютном значении среднемесячные зарплаты в Алтайском крае являются самыми низкими в Сибирском федеральном округе. В январе — октябре 2017 года этот показатель составлял 22 035 рублей.