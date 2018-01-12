Фото: 1tulatv.ru
Динамика среднедушевых доходов в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2017 года опередила общероссийский показатель.
"В 2017 году отмечена положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. За 11 месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 4,7% (по России – на 2,9%)", — сообщили в Минэкономразвития региона.
Также в ведомстве отмечают, что среднемесячный размер заработной платы за 10 месяцев 2017 года увеличился к 10 месяцам 2016 года на 6,9%, а в реальном выражении – на 2,8%.
При этом отметим, что в абсолютном значении среднемесячные зарплаты в Алтайском крае являются самыми низкими в Сибирском федеральном округе. В январе — октябре 2017 года этот показатель составлял 22 035 рублей.
Комментарии
О..о...о! Видно плохо смотрел в своих карманах - что то существенное пропустил!
Латентный либерал детектед
Минэкономразвития региона, не потому ли показатели увеличились, что появилась кормушка под названием "правительство" и ваши зряплаты увеличились на порядок, а край как был самым нищим таким и остался. Гнать вас, дармоедов, взашей надо! А у людей денег ещё меньше стало, потому что в вашем корыте прибавилось.
Сколько можно уже, противно читать, народ обнищал уже. Зарплаты ниже плинтуса, а доходы растут, бред.
Да вы шо??