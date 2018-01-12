Инвестиционно-строительная компания "Союз" предоставила официальный комментарий по поводу ЧП, произошедшего накануне. В результате штормового ветра поздно вечером 11 января была сорвана часть системы вентиляции с крыши дома в Барнауле по адресу Взлетная, 103. Оторванная часть конструкции рухнула рядом с входом в первый подъезд жилого многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию 30 июня прошлого года. К счастью, в результате данного происшествия никто не пострадал.

"С целью выявления причин произошедшего утром 12 января в срочном порядке был организован комиссионный осмотр места происшествия и проведено разбирательство. В результате осмотра было выявлено, что отрыв части дефлектора произошел из-за некачественной заводской сборки конструкции, осуществленной заводом в городе Новосибирске", — говорится в официальном сообщении застройщика.

Также отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по устранению последствий случившегося. В частности, производятся работы по частичному закрытию отверстия дефлектора для предотвращения попадания в систему вентиляции дома осадков. Полностью дефлектор будет восстановлен в кратчайшие сроки за счет средств застройщика. Между тем отмечается, что кровельная и фасадная части здания, а также имущество жильцов многоквартирного дома не пострадали.

"С целью исключения повторения данной ситуации в настоящий момент проводится комиссионный осмотр вентиляционных дефлекторов на кровлях всех жилых домов в квартале "Времена года". В случае обнаружения по результатам осмотра аналогичного заводского брака застройщиком будут произведены необходимые мероприятия по ремонту и замене конструкций", — рассказали в ИСК "Союз".

Напомним, 10 января Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю было опубликовано предупреждение о том, что днем 11 января, а также ночью и в первой половине дня 12 января ожидается штормовое усиление ветра до скорости 17-22 м/с, с порывами 25-30 м/с.