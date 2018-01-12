Фото: ljleaks.ru
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, выдвинутый в президенты РФ от КПРФ, стал вторым кандидатом на пост главы государства, зарегистрированным Центризбиркомом, передает "Интерфакс".
Напомним, что первым ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидата лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Комментируя свою регистрацию, Павел Грудинин подчеркнул, что кандидаты от компартии всегда "участвовали в выборах честно", пообещав вести свою избирательную кампанию без нарушений.
"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону", — добавил он.
Напомним, что выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
Вдруг откуда не возьмись появился...Грудинин.
А не ссыканёшь если пройдёшь? Как в 96ом Зюганов? Струсил и отошёл в сторону хотя выйграл.
Земляки ! Предлагаю на выборах президента Путина проголосовать за Грудинина !
12.01.2018 17:21
acdc
дык он и щас так сделал
12.01.2018 17:22
Человек
НИЗАЧТО!
это бывший едрасовец. Он даже не знал до последнего, что на выборы пойти хочет.
Реальных дел нет, программы нет, агитации нет - ничё нет.
Как и у всех остальных.
Это не выборы, это переназначение путина! Нечего на них вообще делать!
Когда школота поймёт что правильно писать - "выИграл " .
Ты сам голоса считал , чтобы утверждать про выигрыш ? Я тоже могу сказать , что ты пи...пипи ; и это будет правдой ?
Ну всё , полилась грязь на Грудинина .
Не даром правительство АК наградило редакцию , видимо есть за что .
Прально, месный, агитируй и голосуй за Путина.
Кстати как правильно "месный" или "мясной" ??
Все народно-патриотические силы объединились,поняв наконец-то,что теряем Родину.Голосуем за Грудинина!
Жирный.
месть-ной
...это переназначение путина!
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17:48
Голосуй сам за своего жулика!
был доверенным лицом путина на его выборах.
состоял в едимроссию много лет
не взяли в ЛДПР
- ну какой с него президент? с такой биографией, сами подумайте, еслив чё то очередная говорящая голова, не более, а на самом деле просто, чтобы явку повысить и создать мнимую видимость выборов, как и все остальные кандидаты, ничё там никому не светит уже фсио продуманно и к этому подводится.
"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону", — добавил он.
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это всё, что достаточно знать о "товарище" Грудинине
Бац, и мое сообщение Амик заблокировал. Ну значит нет для меня такоего интернет-СМИ, всего лишь навсего.
12.01.2018 18:15
Олег Тимофеев
От редакции: может ваше сообщение содержало оскорбления?
Да вы порой и без оскорблений, но если не за Карлина или Путина, то блокируете. Кроме последних пары месяцев почему-то.
Поварился в этой каше и понял , что с ними не по пути , только и всего . Но тебе - тролю это объяснять бесполезно
Особенно АМИК любит блокировать мои комменты , ну не сходимся мы с ними взглядами , а вот западэнцы у них в чести , для них всё всегда можно , даже оскорблять .
Путин Сердюков, Чубайс, Сечин, Ротенберги, Орешкин, Набиулина, Медведев, Единая Россия.. Рост цен, ЖКХ, 22млн. нищих т д с одной стороны и
Грудинин, национальной патриотические Силы от широких слоёв населения, КПРФ с другой. Выбирать нам
И мои иногда блокируют
- гость -
И мои иногда блокируют
Просто модератора давно надо пустить на колбасу.
"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону", — добавил он.
Бьют по слабым местам и это только цветочки,.главное не вестисть на провокации. Очень хочется верить что народ сделает правильный выбор.,бабая на свалку...