Фото: ljleaks.ru

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, выдвинутый в президенты РФ от КПРФ, стал вторым кандидатом на пост главы государства, зарегистрированным Центризбиркомом, передает "Интерфакс".

Напомним, что первым ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидата лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Комментируя свою регистрацию, Павел Грудинин подчеркнул, что кандидаты от компартии всегда "участвовали в выборах честно", пообещав вести свою избирательную кампанию без нарушений.

"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону", — добавил он.

Напомним, что выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.