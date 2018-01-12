Фото: safetykart.com

В Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет, однако потерпели неудачу. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Киевводфонд".

Инцидент произошел в одном из парков в Днепровском районе украинской столицы утром в четверг, 11 января. Злоумышленники с помощью инструментов пытались демонтировать сантехническое оборудование туалета, но не учли, что помещение оснащено сигнализацией.

В результате на место быстро прибыла охранная служба, которая и задержала одного из грабителей — 30-летнюю женщину. Уточняется, что она планировала совершить преступление с неким мужчиной, которому удалось сбежать.