Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снегопад, метели и морозная погода ожидается в Алтайском крае в субботу, 13 января.
"В большинстве районов снег, местами метель, на дорогах гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят -7...-12 градусов, в западных районах -13...-18 метров.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.
В Барнауле временами снег, возможна метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -9…-11 метров. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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