Фото: avito.ru

Коттедж площадью 275 квадратных метров продают в поселке Южный в Барнауле за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Газ, центральная канализация, водопровод, электричество 220/380. Улицы асфальтированные, освещённые. Снег чистится своевременно, коммунальные службы на все обращения реагируют незамедлительно. До остановки общественного транспорта пешком 3 минуты. Все жильцы данного "кластера" спокойные, состоятельные люди, рядом нет "завалюх", — отмечает автор объявления.

В доме три уровня. "В цокольном этаже расположен СПА-комплекс (бильярдная, бассейн, сауна), также котельная (три типа котлов: газовый, угольный, электрический). Ниже цокольного есть огромный погреб! На первом и втором этажах размещены жилые площади", — добавляет продавец.

Также имеется два гаража. На участке площадью 10 соток выполнен ландшафтный дизайн, во дворе есть баня с бассейном.