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Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту отравления алкоголем школьницы из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
Уточняется, что инцидент произошел в декабре минувшего года. В больницу поступила 12-летняя девочка с признаками острого отравления алкоголем. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Согласно предварительным данным, школьница употребляла алкоголь, будучи в гостях в компании других несовершеннолетних.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, при которых малолетняя девочка употребила алкоголь в большом количестве, опрашивают свидетелей, собирают характеризующий материал и проводят другие проверочные мероприятия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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