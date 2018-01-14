Фото: belgid.by

В середине января 1953 года в советских газетах вышло сообщение о раскрытии "заговора кремлевских врачей". Это было громкое уголовное дело против группы видных медиков, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Акция вошла в историю как одна из многочисленных провокаций режима Сталина.

13 января 1953 года в газете "Правда" вышло сообщение ТАСС о "раскрытии заговора и аресте группы кремлевских врачей-вредителей" под заголовком "Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей". В нем утверждалось, что советские органы безопасности раскрыли террористическую деятельность группы врачей, ставивших своей целью "путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза". В сообщении говорилось, что по этому делу арестовано девять человек – Вовси, Фельдман, Этингер, Гринштейн, Виноградов, Егоров, Майоров, а также Борис и Михаил Коганы, и что документальные данные, заключения медицинских экспертов и признания арестованных полностью подтвердили их вину.

Арестованным врачам инкриминировалось, что они ставили ложные диагнозы, неправильным лечением губили пациентов. В частности, один из пунктов обвинения – отравление Жданова и Щербакова и попытка "вывести из строя" крупных советских военачальников – маршалов Василевского, Конева, Говорова и др.

В статье также делался упор на сионистский характер дела. Главным пунктом обвинения было утверждение, что "большинство участников террористической группы были куплены американской разведкой", в частности – завербованы международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной для ведения террористической и иной подрывной деятельности в ряде стран, в том числе и Советском Союзе. Активные "оперативно-следственные мероприятия" по "делу врачей" начались еще в 1952 году и велись органами МГБ под руководством подполковника Рюмина. По Москве прокатилась волна арестов медиков, имевших отношение к "кремлевской" медицине.

Тогда же руководство МГБ официально сформулировало групповое "дело врачей", включив в общее производство материалы следствия по 37 арестованным. Большинство обвиняемых были евреями. Сталин требовал максимальной разработки версии о сионистском характере заговора и о связях заговорщиков с иностранной разведкой. В октябре 1952 года он дал указания применять к арестованным врачам пытки.

А после выхода публикации о раскрытии заговора и аресте врачей в СССР начался новый этап антиеврейской кампании. "Дело врачей" вызвало преследования родственников и сослуживцев арестованных, а также волну антисемитских настроений по всей стране. Шельмование евреев стало открытым и обрело общесоюзный характер – советскую прессу захлестнула волна фельетонов, посвященных разоблачению темных дел лиц с еврейскими именами; начались массовые увольнения евреев с работы, прежде всего из медицинских учреждений.

Читайте также: "Дело врачей": утром деньги, вечером — больничный

Но в марте 1953 года, после смерти Сталина, подготовка к судебному процессу по "делу врачей" закончилась. Инициативу взял на себя Берия, который, став первым заместителем председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел, уже 13 марта приказал специально созданной следственной группе пересмотреть "дело врачей", которое было объявлено фальсификацией, а обвиняемые оправданы, двое из них скончались в ходе следствия — Коган и Этингер. Все арестованные были освобождены 3 апреля, потом восстановлены на работе и полностью реабилитированы, как и члены их семей. 4 апреля было официально объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи "недопустимых методов следствия".

Всю вину за организацию дела власти приписали Рюмину. К тому времени уже уволенный из органов госбезопасности, он был немедленно арестован, а впоследствии, по официальным сообщениям, расстрелян. Никакие сведения или материалы о данном деле в дальнейшем в СССР не публиковались.