Фото: liftkino.com

Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева может стать самой кассовой российской картиной в истории страны. Такое заявление сделал в своем Twitter-аккаунте глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, пишет Life.

Министр отметил, что на текущей неделе фильм шел смотреть каждый второй зритель. "Прогнозирую, что уже в это воскресение "Движение" станет самым кассовым в истории РФ (с 1991 года) российским фильмом", — цитирует его агентство.

Напомним, в фильме рассказывается об исторической победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года.

Издание добавляет, что лента Мегердичева стала лидером проката в РФ по итогам новогодних каникул. За две недели проката "Движение вверх" собрало свыше 1,2 миллиарда рублей.