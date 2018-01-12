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Глава либерал-демократов в Госдуме Владимир Жириновский, который участвует в президентской гонке, на пленарном заседании в пятницу призвал коллег-депутатов сброситься по миллиону рублей на его избирательную кампанию. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом политик предлагает "проявить солидарность депутатского корпуса". "Поскольку я единственный из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, 450 депутатов могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счёт. Это и будет полный набор — 400 миллионов", — цитирует агентство слова главы ЛДПР.

Также Жириновский уверен, что ряд парламентариев может внести и большую сумму. По его словам, некоторые могут сброситься по 10 миллионов, другие по 10 рублей. "Я бы хотел, чтобы это была солидарность", — отметил он.

Напомним, президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. Согласно законодательству, кандидат может потратить на кампанию из средств избирательного фонда не более 400 миллионов рублей.