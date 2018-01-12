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МВД согласовало список стран, где могут отдохнуть во время отпуска сотрудники ведомства. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева, которое было подписано в конце декабря прошлого года.

В этом году сотрудники МВД могут провести отпуск в 13 зарубежных странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Китае, Республике Куба, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

Эксперты турбизнеса подчеркивают, что пляжными направлениями являются только Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. "Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением", — цитирует издание сообщение.

В АТОР добавили, что Узбекистан в РФ тоже является интересным экскурсионным направлением, однако турпоездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. В свою очередь Армения — это популярное экскурсионное направление у россиян, а в Белоруссию граждане России традиционно едут за отдыхом в санаториях.

Организация подчеркнула, что туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены на российском рынке, а в Южную Осетию и Таджикистан — почти не представлены. В АТОР добавили, что "удивляет присутствие в списке Туркменистана", ведь с этой страной у РФ существует визовый режим, а получить визу россиянам туда сложно. Из-за этого организованный туризм в Туркменистан из России отсутствует.