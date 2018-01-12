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Предложение российского лидера Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть урегулирование конфликта на Украине с мертвой точки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, днем ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, несмотря на то, что они в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить специалистов из Украины.

"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — цитирует агентство слова Пескова.

Он отметил, что часть техники вернули на Украину до начала активных боевых действий на Донбассе, после этого процесс прекратили из-за начала боевых действий, "кровопролития в самой Украине". "Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил Песков.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума. За воссоединение с РФ высказались 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.