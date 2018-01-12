Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей при необходимых 300 тыс., необходимых для его регистрации на предстоящих выборах, пишет "Газета.RU".

"По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей", — заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Он также отметил, что работа по сбору подписей пока не останавливается: "Необходимо иметь определенный задел".

Согласно законодательству, самовыдвиженцу, каковым является Путин, необходимо собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. При этом ЦИК РФ проверит у каждого кандидата по 60 тыс. подписей. Если в них обнаруживается более 5% недостоверных или недействительных, то комиссия должна проверить еще 30 тыс.

Сбор подписей в поддержку действующего президента РФ стартовал 5 января. По всей стране действует более 600 точек сбора подписей.