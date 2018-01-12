В Нижнекамске продолжается расследование уголовного дела относительно убийства 28-летней местной лыжницы Гульшат Котенковой. Оперативникам удалось задержать подозреваемого Даниила Котенева, который сознался в совершении преступления. Благодаря собранным уликам, а также его показаниям, удалось восстановить примерную картину гибели девушки, пишет LIFE.

Согласно материалам расследования, в день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе, которая расположена рядом с лыжной базой. После окончания рабочего дня он пошел домой через лес, но заблудился. Выйти на тропу злоумышленнику помогла лыжня. Там ему и повстречалась девушка, с которой у мужчины сразу возник конфликт. Угрожая газовым пистолетом, он заставил ее пройти в стоявшую неподалеку будку, в которой девушка решила оказать сопротивление. В ответ на это Котенев стал наносить ей удары по голове и шее горлышком разбитой бутылки. В результате множественных резаных ран Гульшат скончалась.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он оттащил тело в лес и закидал снегом и таким же образом спрятал ее лыжи.

"Добравшись до дома, злоумышленник вызвал бригаду скорой помощи, поскольку порезался во время совершения преступления, и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. Сняв часть одежды с убитой и облив будку бензином, злоумышленник скрылся", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Завершить начатое злоумышленник планировал на следующий день. Однако о странном мужчине кто-то сообщил в полицию, после чего Котенева задержали.

Примечательно, что задержанный был неоднократно судим за изнасилование и действия сексуального характера. На свободу Котенев вышел лишь в июле прошлого года.