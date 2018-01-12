Министерство здравоохранения Омской области сообщил о состоянии здоровья двадцатилетней девушки, выпавшей накануне из окна второго этажа роддома, родила здорового ребенка, передает ТАСС.

"Вчера из окна второго этажа родильного дома № 2 выпала роженица. Она незамедлительно была транспортирована в операционную, было начато оперативное родоразрешение. В 15:37 (12:37 мск) ребенок был извлечен. В настоящее время состояние ребенка и матери стабильное, ребенок видимых травм от падения не получил", — рассказал собеседник агентства.

Женщина будет переведена в профильное лечебное учреждение для проведения дообследования и лечения полученной травмы, полученной при падении с высоты. Наблюдение за ребенком продолжается. "Прогнозы мы не даем, вдруг есть скрытые травмы. Но видимых повреждений нет", — рассказали в министерстве.

По данным Минздрава, выпавшая девушка регулярно наблюдалась в женской консультации и исполняла все рекомендации врачей. Никаких опасений ее психоэмоциональное состояние не вызывало. В роддоме роженица была размещена в индивидуальном родовом блоке. Она была осмотрена акушером-гинекологом, а через несколько минут сотрудник приемного отделения сообщил о ее падении из окна.