Подписи за выдвижение Путина примут в приемных "Единой России" на Алтае

Общественные приемные партии "Единая Россия" на один день станут местом для сбора подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентские выборы. В Алтайском крае приемная ждет сторонников действующего президента в воскресенье, 14 января.

По словам секретаря Генсовета Партии Андрея Турчака, с такой просьбой в партию обратились волонтеры предвыборного штаба Путина.

"Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно", – заявил Турчак.

Турчак напомнил, что на прошедшем в декабре съезде Единой России делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. Для регистрации ему требуется собрать по стране 300 тысяч подписей в свою поддержку Однако именно партия сбором подписей не занимается. Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей, подчеркнул он.

По словам секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России" Александра Романенко, после старта подписной кампании в приемную партии неоднократно поступали звонки от барнаульцев и жителей края, которые хотели бы оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина.

"Мне лично звонили партийцы и спрашивали, куда нужно прийти, чтобы оставить подпись. Хоть мы и не выступаем организаторами данного процесса, но пойдем навстречу. На один день общественные приемные партии "Единая Россия" станут площадками по сбору подписей. В регионе 14 января, в воскресенье, сборщики будут работать в региональной общественной приемной и местных приемных в Бийске и Рубцовске. Прийти могут все желающие, с собой необходимо взять паспорт", — сообщил Романенко.