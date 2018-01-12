В Крутихинском районе Алтайского края провели олимпийский урок в обновленном на федеральные и региональные средства спортзале школы, сообщается на официальном сайте региона.

В пятницу, 12 января, в Заковряшинской школе Крутихинского района побывал заместитель министра образования и науки Алтайского края Евгений Кайгородов и председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной политике, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко.

Кайгородов проверил качество работы строителей: в школе на средства федерального и регионального бюджетов выполнили ремонт спортивного зала. Ильюченко провела олимпийский урок для учащихся этой школы.

В гостях у школьников и их наставников также побывали представители администрации Крутихинского района, строители, выполнившие ремонт, и руководители местных предприятий, оказывающие поддержку образовательному учреждению.

В Министерстве образования и науки Алтайского края сообщили: капитальный ремонт в школе села Заковряшино выполнили в рамках проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Из федерального и краевого бюджетов на капремонт спортзала выделили около 4 миллионов рублей. Эти средства позволили отремонтировать кровлю, заменить систему водоотведения, оконные и дверные блоки, электропроводку, перекрыть пол, обновить фасад и отмостки, привести в порядок раздевалки и душевые, приобрести отопительные приборы.

В ведомстве также напомнили: с 2014 по 2017 год участниками проекта по созданию в сельских школах комфортных условий для занятий физической культурой и спортом стали 87 образовательных учреждений из 59 муниципалитетов. Всего за это время отремонтировали 27 спортивных залов, одну аудиторию перепрофилировали под спортзал, закупили спортивный инвентарь и оборудование для 82 школ, оснастили четыре стадиона.

В 2017 году в рамках проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, Алтайскому краю было выделено более 36 миллионов рублей. Эти средства направили на ремонт шести спортзалов, строительство стадиона, приобретение инвентаря для 10 спортивных клубов.