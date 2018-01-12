В ходе встречи с руководителями информационных агентств и печатных СМИ президент России Владимир Путин дал понять, что не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова.

"В ходе вчерашней встречи с главными редакторами, на которой присутствовал и я, Путин дал понять, что он не будет принимать участие в дебатах", — сказал Ремчуков.

Он также отметил, что "отлично понимает" причины такого решения главы государства: "Президент и так постоянно реагирует как на глобальные, так и на текущие проблемы, его позиция по основополагающим вопросам развития страны вполне понятна и ясна, в отличие от большинства других кандидатов на высшую должность в России. Путин наверняка в ходе предвыборного периода не раз конкретизирует свою позицию".

Ремчуков подчеркнул, что остальных зарегистрированных в ЦИК граждан "послушать будет интересно, за исключением, пожалуй, Жириновского".