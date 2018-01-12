В ходе встречи с руководителями информационных агентств и печатных СМИ президент России Владимир Путин дал понять, что не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова.
"В ходе вчерашней встречи с главными редакторами, на которой присутствовал и я, Путин дал понять, что он не будет принимать участие в дебатах", — сказал Ремчуков.
Он также отметил, что "отлично понимает" причины такого решения главы государства: "Президент и так постоянно реагирует как на глобальные, так и на текущие проблемы, его позиция по основополагающим вопросам развития страны вполне понятна и ясна, в отличие от большинства других кандидатов на высшую должность в России. Путин наверняка в ходе предвыборного периода не раз конкретизирует свою позицию".
Ремчуков подчеркнул, что остальных зарегистрированных в ЦИК граждан "послушать будет интересно, за исключением, пожалуй, Жириновского".
Комментарии
Конечно... дебаты, это не на вопросы отвечать,. Что ответил - то ответил, следующий вопрос...
Не царское, мол, это дело. Схавают как всегда, как будто так и надо.
Только трусливый человек в политике может так долго избегать дебатов. Какая кампания такие и выборы, без дебатов, достойных конкурентов, без выбора.
Ну ктобы сомневался, а что ему есть сказать-то.....
Что вы сделали за предыдущие 18 лет :
Развалил образование, уничтожил здравоохранение. Полученные средства от высокой цены на нефть просто просрали, на всякийх чубайсов с их роснанами и прочими подобными проектами, войнами непонятно где и за кого. Обогатили всех своих друзей и соратников. Госконторы работают не в бюджет а в карман своих руководителей, своих людей
Построена вертикаль небывалой коррупции, решательства семейственности и прочей клановости.
Все хорошие места рапределены на многие годы в перёд и заняты нужными людьми.
Законы действуют согласно положения/сословия участников процесса.
А что собираетесь на новом сроке делать :
А продолжать начатое с утроенной силой, вдруг последний раз.
Браво,Месный!!!
Соревноваться в тявканьи с жучкой Собчак - себя не уважать. Слава Богу, мы ещё не дошли до западной манеры выбирать руководителя не по умению работать а по красоте говорильни.
12.01.2018 22:42
- гость -
Абсолютно согласна!
12.01.2018 22:42
- гость -
Поддерживаю!
Довел людей до нищеты.
Помнится :бабай " когда посылал" послание лично говорил что дебаты будут проводится всеми без исключения кандидатами,....только прости...тки не отвечают за слова...
Это не выборы, а жалкая пародия.
Всё одно это не выборы, а цирк. Я лично не иду голосовать и не буду участвовать в этом позорище.
Слава Богу, мы ещё не дошли до западной манеры выбирать руководителя не по умению работать а по красоте говорильни.
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Так давайте оценим нашего кандидата, не по умению говорить, а по умению работать...
Правильно. Его любой дворовый алкаш размотает. Потому что Вова это ноль. Все его победы это грамотная работа СМИ. Пустышка
Слава Богу, мы ещё не дошли до западной манеры выбирать руководителя не по умению работать а по красоте говорильни.
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Хорошо, а давайте посмотрим, что же говорил и что сделал этот кандидат не желающий участвовать дебатах...
2001 Путин предостерег от того, чтобы проведение реформы ЖКХ проводилось за счет ухудшения условий жизни населения.
2002 Путин: Надо снять опасения наших граждан, что вся реформа ЖКХ сведется к голому повышению тарифов.
2003 Путин: "Проблему ЖКХ нельзя решить "поднятием административных тарифов"
2005 Путин потребовал прекратить "вакханалию" с услугами ЖКХ
2006 Путин недоволен ростом тарифов на ЖКХ.
2007 Путин призвал прекратить неоправданный рост тарифов ЖКХ
2008 Путин: Темпы роста тарифов ЖКХ могут быть снижены.
2009 Путин: Спекулятивное завышение тарифов ЖКХ недопустимо
2010 Путин: Тарифы ЖКХ не должны повышаться более чем на 25 процентов
2011 (январь) Путин требует жестко наказывать чиновников за рост тарифов ЖКХ
2011 (май) ЖКХ нельзя реформировать за счет населения, заявил Путин
2011 (ноябрь) Путин: Никто не должен завышать цены в ЖКХ
2012 Из предвыборной программы кандидата в президенты Путина в 2012 году:
«Мы наведём порядок в ЖКХ. Повсеместно перейдём к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, что позволит сделать их оплату более справедливой. Региональные и местные органы власти должны организовать на территории региона, муниципалитета снабжение людей качественными коммунальными услугами и нести реальную ответственность за исполнение этой работы. ... Главное – тарифы будут зависеть от качества и надёжности предоставления услуг».
2013 (4 февраля) Путин выразил недовольство быстрым ростом платежей. Начался быстрый рост платежей. В отдельных, вопиющих случаях, - двух и трехкратный рост, в том числе - из-за переноса на конечного потребителя всех издержек.
2013 (26 февраля) Путин возмущен ростом тарифов ЖКХ на 225%, потребовал от главы Минрегиона объяснить людям, чем вызван такой рост цен.
2014 (апрель) Путин в прямом эфире отметил, что за неприемлемо высокие счета за услуги несут ответственность УК, которые пытаются навесить расходы на жильцов через общие счетчики.
2015 (20 октября) Путин заявил по телеканалам: «Как и прежде, в центре внимания органов прокуратуры должны находиться вопросы защиты прав граждан, обеспечение законности в социальной сфере. Следует незамедлительно реагировать на факты несвоевременной выплаты заработных плат, неисполнение социальных гарантий граждан, выявлять наруше-ния законов во всех сферах, в том числе, а может быть, и прежде всего – в ЖКХ».
2016 (14 апреля). В ходе пресс конференции (прямая линия) Путин заявил:. «С июля этого года регионы могут повышать тарифы ЖКХ свыше 4% только по согласованию с мест-ными депутатами. … Решения в … ЖКХ, надо принимать крайне взвешенно. Гражданин должен иметь возможность проверить, за что и сколько он платит в системе ЖКХ. Правительство в ближайшее время должно завершить работу, связанную с полной информацией о структуре этого тарифа. Регионы вправе сами принимать решение по тарифам, причем это решение должны одобрить местные депутаты».
2017 (15 июня) Путин в ходе пресс-конференции в прямом эфире: «Реально отлицензирова-лись только 13% УК. Оказалось, что УК не готовы должным образом организовать работу. Надо лишить их права быть посредниками денежных потоков.
14.12.2017 Путин в прямом эфире в ходе пресс-конференции: Проблем в ЖКХ больше чем их решений…. Отвечающие за это региональные и федеральные органы власти явно недорабатывают».
Доля расходов россиян с 2000 года выросла с 4,6% до 11.3%.
И это называется работать? Говорит одно, а делает другое.