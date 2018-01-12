Российский спецназ уничтожил диверсантов, которые 31 декабря обстреляли базу Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В спецоперации участвовали "все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии". Выяснилось, что террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — рассказали в Минобороны.