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Метеорологи нашей страны отмечают 13 января знаменательную для себя дату – ровно 146 лет назад, в 1872 году, в Российской империи в Главной Геофизической Обсерватории Санкт-Петербурга (ныне – Главной Геофизической Обсерватории имени Александра Ивановича Воейкова) начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды.

К слову, Алтай в этом плане, можно сказать, шел во главе общеимперского тренда. Так, в Барнауле регулярные метеорологические наблюдения начали проводиться еще с начала 1838 года. И все тот же патриарх российской метеорологии Александр Воейков подчеркивал, что "...наблюдения в Барнауле... самые продолжительные в Азии после Мадрасских" (Индия).

В контексте знаменательной даты, связанной с началом выхода ежедневных погодных сводок, портал Amic.ru решил вспомнить, когда и какие экстремальные температуры фиксировались в нашем регионе.

Экстремальный мороз

Жители Алтайского края с рождения знают, сколь суровой бывает погода в нашем сибирском регионе в зимние месяцы. Однако мало кто может представить, что в свое время здесь фиксировались температуры ниже -50 градусов.

Как рассказали нашей редакции в краевом ЦГМС, абсолютный температурный минимум за всю историю наблюдений на Алтае фиксировался в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до невероятных -55 градусов.

В XX веке в Барнауле также фиксировалась температура ниже -50 градусов. Так, 7 января 1931 года в краевой столице регистрировали -51,5 градуса.

Дикий холод отмечался 16 декабря 1938 года, когда термометры показывали -49,5 градуса, и 3 февраля 1943 года, когда за окном было -49,3 градуса.

Впрочем, необычайно холодно на Алтае бывает и в летние месяцы. Например, 3 июня 1968 года в Барнауле было -3 градуса. 19 июня 1910 года в краевой столице зафиксировали -0,9 градуса.

11 июля 1934 года и 1 июля 1988 года у нас было всего +2,9 градуса. 23 августа 1937 года в краевой столице регистрировалась температура воздуха на уровне +0,4 градуса.

Небывалая жара

Однако погода в Алтайском крае, как известно, периодически удивляет не только лютыми морозами, но и запредельным для наших широт "плюсом".

Так, максимальная положительная температура у нас регистрировалась 22 июля 1953 года. В этот день столбики термометров показывали +38,3 градуса. Кстати, этот же рекорд повторился 11 августа 2002 года.

28 июня 1915 года и 17 июня 1988 года за окном на Алтае было +36,6 градуса.

Если же говорить о жаре в нехарактерные для теплой погоды месяцы, то, например, 8 января 1997 года в крае регистрировалась температура +5,3 градуса, а 28 февраля 1946 года было +11,8 градуса.

Небывало теплая погода также регистрировалась 30 марта 1989 года – тогда за окном было +16,4 градуса.

Аномалии продолжаются

Необычное поведение погоды для Алтайского края, как мы все понимаем, не является делом давно минувших дней. И сегодня жители края становятся свидетелями метеорологических аномалий.

Так, экстремальный мороз января не такого уж далекого 2001-го помнят многие. Так, в январе того года температура воздуха достигала -48,2 градуса.

Опять же, не так давно, в августе 2002 года, как уже отмечалось, в крае был повторен абсолютный рекорд аномальной жары с показателем +38,3 градуса.

Многие помнят аномально холодный ноябрь 2016-го. Общий температурный фон месяца тогда стал рекордно низким за всю историю наблюдений.

Удивил и ноябрь 2017-го. Он, напротив, побил достижения по теплу в это время года. Так, 2 ноября в Чарыше воздух днем прогрелся аж до +21 градуса.

Да и "дождливый" декабрь ушедшего года с "плюсовым" январем текущего года показывают, что погода на Алтае способна преподнести неожиданные сюрпризы.