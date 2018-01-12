Сотрудники ДПС в городе Кирове задержали водителя грузовика Nissan. О подозрительном поведении мужчины сообщил сотрудник местной автомойки. По его словам, клиент то сдавал назад, то ехал вперед, не давая помыть его машину, сообщает LIFE.

Оказалось, что водитель был пьян. Мужчина и сам не стал отрицать данного факта. Однако на требование предъявить документы, он достал свой кошелек и попросил полицейских сказать свою просьбу туда.

Несмотря на все старания сотрудников ДПС добиться от мужчины предъявления документов, водитель грузовика настаивал на своем, демонстрируя им свой кошелек. Сотрудники юмором отнеслись к "волшебному кошельку".

Задержанный прошел медицинское освидетельствование на месте. В его крови обнаружили 0,5 промилле. За нахождение за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения ему теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.