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Пьяный водитель показал сотруднику ДПС свой "волшебный кошелек"

, ИА "Амител"
Он достал свой кошелек и попросил полицейских сказать свою просьбу туда

Фото: кадр из видео

Сотрудники ДПС в городе Кирове задержали водителя грузовика Nissan. О подозрительном поведении мужчины сообщил сотрудник местной автомойки. По его словам, клиент то сдавал назад, то ехал вперед, не давая помыть его машину, сообщает LIFE.

Оказалось, что водитель был пьян. Мужчина и сам не стал отрицать данного факта. Однако на требование предъявить документы, он достал свой кошелек и попросил полицейских сказать свою просьбу туда.

Несмотря на все старания сотрудников ДПС добиться от мужчины предъявления документов, водитель грузовика настаивал на своем, демонстрируя им свой кошелек. Сотрудники юмором отнеслись к "волшебному кошельку".

Задержанный прошел медицинское освидетельствование на месте. В его крови обнаружили 0,5 промилле. За нахождение за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения ему теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.01.2018 23:12
- гость -

показали бы ему в ответ волшебный жезл с пожеланием тоже туда дунуть

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