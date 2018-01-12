В Екатеринбурге чиновницы заявили, что на улице Мамина-Сибиряка, 111, где расположены Мингосимущество и представительство МИД, неизвестный в туалете установил камеру и снимает женщин на видео, сообщает портал E1.

Отмечается, что еще с ноября женщины жаловались, что одна из кабинок якобы неисправна: дверь была часто закрыта, но сантехники не находили неполадок.

Накануне сотрудницы заявили, что обнаружили камеру. Якобы одна из них внимательно осмотрела санузел и увидела, что она торчит из унитаза. В соседней кабинке, по ее словам, между полом и перегородкой она увидела человека с замотанными ногами.

Мужчину заперли в кабинке, где он был около часа, пока не приехала полиция. Правоохранители задержали подозреваемого, но позже отпустили, так как ни камеры, ни записей не нашли, однако они продолжают проверку произошедшего.